Корпорация развития Иркутской области: с задачей справились!

Пять лет назад, в 2013 году, в Иркутской области была создана Корпорация развития, специализированная организация, перед которой поставили задачу – сформировать в регионе инвестиционную инфраструктуру поддержки бизнеса. Удалось ли эту цель выполнить? По мнению генерального директора Олега Севрюкова, считать, что эта задача в значительной части выполнена, есть все основания.

- С момента основания и до середины прошлого года Корпорация развития находилась под пристальным вниманием областных парламентариев и СМИ, и не раз становилась объектом жесткой критики. Я возглавляю КРИО с марта 2017 года и не буду комментировать действия или, наоборот, бездействие ее бывших руководителей. Скажу одно – сегодня Корпорация стала серьезным инструментом, при участии которого инфраструктура поддержки бизнеса в нашем регионе стала реально работающей и одной из лучших в стране. Кроме КРИО в нее входят Агентство инвестиционного развития, Фонд развития промышленности, Фонд поддержки предпринимательства, Фонд микрокредитования и Гарантийный фонд. Это тут же сказалось на инвестиционном рейтинге Иркутской области, который в 2017 году вырос на 13 позиций.

За два последних года Корпорация поддержала 15 крупных инвестиционных проектов. Их реализация в ближайшие десять лет принесет в бюджеты разных уровней около 4 млрд рублей налоговых поступлений. До 2017 года количество одобренных и поддержанных КРИО проектов не превышало одного-двух в год, что вызывало справедливую критику.

Эффективный 2017-й

Активная работа с проектами началась в 2017 году, к концу которого размер поддержки, оказанной Корпорацией, достиг 1 млрд рублей, а общая стоимость проектов с учетом средств инвесторов превысила 2 млрд. Всего было поддержано 9 проектов, благодаря чему удалось сохранить 1068 рабочих мест и создать 493 новых.

Ключевыми в 2017 году для Корпорации развития стали проекты в строительной отрасли, направленные на повышение качества жизни людей и снижение стоимости квадратного метра жилья: начало строительства филиала Иркутского диагностического центра в Братске, жилого микрорайона в Саянске, жилого дома в Иркутске на улице Багратиона, модернизация и развитие мощностей Иркутского домостроительного комбината.

Знаковым и наиболее сложным для АО «КРИО» стал проект строительства диагностического центра в Братске, который был реализован в рекордно короткий сроки благодаря финансовой поддержке Корпорации развития. Уже в марте 2018 года филиал диагностического центра открыл свои двери для пациентов, и теперь жителям северных районов Иркутской области не нужно ехать в областной центр, чтобы получить качественную медицинскую консультацию. В филиале работает самая современная в области автоматизированная клинико-диагностическая лаборатория, отдел лучевой, ультразвуковой и функциональной диагностики, отдел эндоскопии, и консультативный отдел. Примерно 70% исследований в филиале предоставляются населению за счет средств ОМС.

Сохранив качество, снизить цену

Все проекты Корпорации, связанные с возведением жилья и социальных объектов, объединяет одна главная задача – сохранив качество, снизить затраты на строительство. Следуя этой логике, в 2018 году Корпорация развития выступила учредителем ООО «Лаборатория цифровых технологий проектирования» (ЛЦТП), которое внедряет трехмерное моделирование объектов капитального строительства в масштабах региона.

- BIM-технологии сегодня активно используются как во всем мире, так как позволяют экономить 20-30 % от общих затрат на строительство, – рассказал Олег Севрюков. – И в инвестиционном послании на 2017 год губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал внедрение информационного моделирования в нашем регионе одной из самых приоритетных задач.

ЛЦТП уже работает с муниципальными образованиями Иркутской области – с Иркутским, Шелеховским, Усольским и Балаганским районами. Проектирует здания больниц, детских садов, школ и ФОКов.

В 2018 году Корпорация продолжила работать с проектами, цель которых – строительство доступного жилья в регионе. В августе этого года финансовая поддержка была оказана «Фонду развития молодежной организации ИркАЗ», который строит пятиэтажку в Шелехове с фиксированной стоимостью кв.метра 33,5 тысячи рублей. В Саянске готовятся к сдаче шесть таунхаусов на 30 квартир, цена кв. метра в которых останется в пределах 30 тысяч. Оба этих проекта начинались по федеральной программе «Доступное жилье для российской семьи», но были остановлены из-за отсутствия финансирования. Участие в них Корпорации развития позволит получить жителям Иркутской области доступное и качественное жилье.

Экологически чистые продукты по доступной цене

В июне этого года на прилавках иркутских магазинов появились шампиньоны под маркой «Шелеховский гриб». Они выращенные в поселке Введенщина на первой и пока единственной грибной ферме в Восточной Сибири «Байкалэкопродукт», начавшей работу с помощью Корпорации развития. За полгода «Байкалэкопродукт» достиг больших результатов – шелеховские шампиньоны пользуются спросом не только в Иркутске, но и в Бурятии и Якутии. А недавно предприятие вышло на международный рынок – ему предложили сотрудничество ведущие торговые сети Монголии. Сама ферма признана одной из лучших в России – соответствующий рейтинг ежегодно проводит Московская школа грибоводства.

В августе Корпорация поддержала создание птицеводческого комплекса в селе Савватеевка под Ангарском. Компания «Индейка Приангарья» купила там здание бывшей животноводческой фермы, чтобы сделать из него ферму по выращиванию индейки. В сентябре предприятие закупило 16 тысяч индюшиных яиц в Германии. Чуть больше месяца назад вылупились первые приангарские индюшата. Так что уже в феврале 2019 года жители Иркутской облати смогут попробовать первую продукцию «Индейки Приангарья» – диетическое и экологически чистое мясо птицы по доступной цене. В планах предприятия ежегодно наращивать мощности и производить не только индюшиное мясо, но и полуфабрикаты из него.

Высокие технологии на страже здоровья

21 ноября в Иркутске начал работу первый на территории Сибири завод по производству расходных материалов для больных сахарным диабетом – тест-полосок и глюкометров. Проект был запущен в 2017 году по инициативе ООО «Медтехсервис». Корпорация развития поддержала его не только финансовыми ресурсами, но и вошла в состав учредителей предприятия. Тест-полоски на заводе будут изготавливаться на основе инновационной технологии, которая повышает качество и снижает себестоимость полосок. Они будут примерно на 30 % дешевле импортных аналогов – около 600 рублей за упаковку. В год «Медтехсервис» планирует выпускать более 3 млн упаковок тест-полосок и собирать до 500 тысяч глюкометров, закрывая почти 20% от потребности жителей России в приборах для экспресс-диагностики.

Тест-полоски для измерения сахара в крови, изготовленные в Иркутске, будут примерно на 30 % дешевле импортных аналоговФото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ

Важное значение этого проекта для экономики региона подтверждает интерес со стороны иностранных инвесторов – южнокорейская компания B-Bio в день открытия завода заявила о готовности войти в уставный капитал «Медтехсервиса», о чем было подписано соглашение. Таким образом, завод становится совместным предприятием с прямыми иностранными инвестициями и первым успешным международным проектом Корпорации развития.

Завод «Медтехсервис» по производству расходных материалов для больных сахарным диабетом станет первым международным проектом Корпорации развития Иркутской областиФото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ

«Точка кипения» - точка роста

Корпорация развития не только поддерживает инвестиционные проекты, но и активно участвует в работе над долгосрочной стратегией развития Иркутской области, а также в формировании успешного образа будущего региона и путей его достижения в новой экономике. В сентябре 2017 года при участии Корпорации развития, делового клуба «Байкальские стратегии» и Агентства стратегических инициатив был проведен первый Форсайт Байкальского региона, на котором ведущие российские и международные эксперты, представители федеральных и региональных органов власти, бизнесмены, ученые и общественные деятели проектировали образ будущего Байкальского региона на три десятилетия вперед – разрабатывали инновационные проекты с опорой на внутренние ресурсы региона и его уникальные особенности.

Следующим шагом стало открытие в Иркутске «Точки кипения» - коворкинг-центра, работающего по специально разработанному в российском Агентстве стратегических инициатив формату, обеспечивающему реализацию долгосрочных проектов развития региона, а также эффективную коммуникацию между государством, обществом и бизнесом. Несмотря на то, что первые полгода «Точка» работала в тестовом режиме, она с первых дней стала одним из самых востребованных мест у активных иркутян. За год в ней прошло 650 мероприятий, которые посетили 13 тысяч 400 человек.

- От привычных коворкингов «Точка кипения» отличается принципиально, –подчеркивает Олег Севрюков. – Это пространство для общения и совместной работы людей, заинтересованных как в своем личностном росте, так и в развитии Иркутской области. Здесь есть возможность посещать образовательные программы, участвовать в дискуссиях, искать единомышленников, разрабатывать и предлагать свои проекты, которые найдут поддержку со стороны государства и институтов развития.

Особенностью иркутской «Точки кипения», является то, что наряду с обществеными проектами и работой с местными сообществами, она ориентирована на выращивание лидеров, формирование команд и компетенций для промышленно-технологического, биотехнологического, экологического предпринимательства и развития цифровых технологий в медицине с акцентом на партнёрство со странами азиатско-тихоокеанского региона.

- Путем мониторинга и анализа мы определили, какие задачи будут актуальны в Иркутской области в ближайшие 10-15 лет, какие научно-технологические направления и компетенции потребуются региону, и исходя из этого определили перечень направлений, которым в «Точке кипения» институты развития будут оказывать поддержку в приоритетном порядке, – отметил Олег Севрюков.

А это значит, что Корпорацию развития ждет впереди большая работа по развитию региона на благо и гордость жителей Иркутской области.

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