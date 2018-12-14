Пожалели 200 рублей, но предложили «крышу»: в Бурятии полицейские отказались платить за автомойку

Вроде бы времена, когда к предпринимателям приходили братки в малиновых пиджаках и предлагали «крышу», давно прошли. Так думал и бизнесмен из Улан-Удэ Александр Танкевич, пока на его автомойку не заехали, нет, не бандиты на черных тонированных джипах, а двое инспекторов ГИБДД на служебной машине с надписью «ДПС».

Кажется, ничего необычного, полицейские, которые только что заступили на дежурство, просто попросили помыть им салон. Уже через 15 минут их машина блестела. Когда мойщик объявил клиентам, что за работу, нужно заплатить в кассе 200 рублей, оперативники, как ни в чем не бывало, сели в чистенький салон, выехали из бокса и попытались уехать. Увидев, что платить они не собираются, на улицу вышел директор автомоечного комплекса.

- «Мужики, рассчитайтесь», - это все, что я сказал им, когда подошел, рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске Александр Танкевич. – Они в ответ: «Присядь-ка к нам». Говорят, мол сочтемся, будем помогать тебе, если возникнут проблемы, в том числе с ГИБДД. В общем будем покровительствовать. А ты взамен нам будешь бесплатно мыть машину. Я ответил, что меня это не устраивает и «крыша» мне не нужна. После чего они меня послали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/682165" frameborder="0"></iframe> Полицейские из Бурятии отказались платить за автомойку 200 рублей и попытались отобрать телефон у владельца мойки. Видео: СУ СК по Бурятии..

Выйдя из салона, Александр не сдержался. Достал телефон и через открытую дверь сказал скупым оперативникам, что записал видео и пообещал отправить запись куда надо и ушел. Испугавшись «прославиться» на всю страну, инспекторы бросились за ним в погоню и попытались отнять телефон. Что происходило дальше, отчетливо записала камера видеонаблюдения, установленная намойке. Пытаясь скрутить директора и вырвать смартфон, один из оперативников поскользнулся и упал. В этот момент, бизнесмен забежал в комнату ожидания. Там, несмотря на одну из посетительниц, полицейский продолжил попытки забрать мобильник.

- При этом телефона у меня уже не было, я успел его передать одному из мойщиков, который пытался меня вызволить из объятий полицейского, - продолжает Александр. – Отвечать я сотруднику не стал, хотя серьезно занимался борьбой. Сдержался. Уже в комнате отдыха, я говорю гаишнику, вон, улыбнись в камеру, которая висит и все пишет. Только после этого, он успокоился, быстренько выбежал из бокса. Так они и уехали, не заплатив. Я же снял побои в травмпункте, выяснилось, что во время борьбы один из них повредил мне шею, а также написал заявление.

Владелец мойки Александр Танкевич. Фото: личный архив Александра Танкевича.

- Кого только у нас не было, - вздыхает директор автомойки. – Люди иногда даже чаевые мойщикам оставляют, а тут пожалели заплатить за работу какие-то копейки.

P.S. Доказательства вины полицейских уже собраны, им предъявлено официальное обвинение по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия».

- Следователи настаивали на том, чтобы поместить обоих инспекторов под стражу, -сообщили в пресс-службе СУ СК по Бурятии. - Суд принял решение отправить одного из них под домашний арест, второй находится под подпиской о невыезде.

В пресс-службе ГУ МВД по Бурятии инцидент прокомментировали так. Если вина полицейских будет доказана, их уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.