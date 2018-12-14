«Комсомольская правда» выпустила новый журнал о бизнесе и жизни «Соседи»

Новый журнал «Соседи» - новый проект «Комсомолки». Это бизнес-издание и в нем мы рассказываем о добрых отношениях с Китаем, Южной Кореей, Монголией и Японией. Именно поэтому журнал и получил название «Соседи». Главная наша цель – рассказать об инвестиционном потенциале региона, который, безусловно, огромен. Аналитика, мнения экспертов, важные события - все это «Соседи». На страницах проекта вы найдете много интересного: о наших предпринимателях, которые успешно работают на внешнем рынке, их истории успеха, деловые секреты, новые идеи, предложения; информацию о товарах и услугах, а также интересные обзоры, жизненные истории предпринимателей, публикации о культурных и спортивных событиях Иркутской области. Конечно, не обошли мы вниманием и сферу туризма. Чем привлекательно Приангарье, какие достопримечательности стоит посетить, советы туристам - обо всем этом можно прочитать в журнале.

К слову, «Соседи» - это проект, аналогов которому в регионе нет. Журнал распространяется бесплатно при поддержке различных компаний, обществ, структур, которые работают с зарубежными партнерами. Часть тиража будет отправлена в страны Азии.

На страницах бизнес-издания вы найдете много полезной информации, аналитики, мнения экспертов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наши друзья, отправляясь на выставки, конференции, деловые встречи за границу, берут издание с собой, чтобы познакомить зарубежных партнеров с Иркутской областью.

Посмотреть журнал можно по ссылке

Здесь размещена информация и о культурной жизни региона.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для зарубежных партнеров мы сделали перевод статей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА