2018-12-14T08:41:56+03:00
Общество

«Комсомольская правда» выпустила новый журнал о бизнесе и жизни «Соседи»

Аналогов этому изданию в Иркутской области нет
Яна ЛИСИНА
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"Комсомолка" выпустила новый журнал "Соседи"."Комсомолка" выпустила новый журнал "Соседи".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Новый журнал «Соседи» - информационный, содержательный и яркий. И хотя это издание бизнес-направленности, но в нем вы найдете интересные обзоры, жизненные истории, публикации о культурных и спортивных событиях Иркутской области. Основной упор, конечно, сделан на знакомство читателей с инвестиционным потенциалом региона. Аналитика, мнения экспертов, важные площадки для ведения бизнеса - все это в приоритете.

Кстати, журнал неслучайно получил название «Соседи». На его страницах вы найдете много информации о сотрудничестве региона с зарубежными партнерами, прежде всего с Китаем, Южной Кореей, Монголией и Японией, а также о наших предпринимателях, которые успешно работают на внешнем рынке, - их истории успеха, секреты ведения бизнеса, новые идеи, предложения, информацию о товарах и услугах.

На страницах бизнес-издания вы найдете много полезной информации, аналитики, мнения экспертов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На страницах бизнес-издания вы найдете много полезной информации, аналитики, мнения экспертов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не обошли вниманием и сферу туризма. Чем привлекательно Приангарье, какие достопримечательности стоит увидеть, советы путешественникам - обо всем этом можно прочитать в журнале.

К слову, «Соседи» - это проект, аналогов которому в регионе нет. Журнал распространяется бесплатно при поддержке различных компаний, обществ, структур, которые работают с зарубежными партнерами. Экземпляры журнала также будут доступны в странах Азии.

Наши друзья, отправляясь на выставки, конференции, деловые встречи за границу, берут издание с собой, чтобы познакомить зарубежных партнеров с Иркутской областью.

Посмотреть журнал можно по ссылке

Здесь размещена информация и о культурной жизни региона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Здесь размещена информация и о культурной жизни региона.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для зарубежных партнеров мы сделали перевод статей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для зарубежных партнеров мы сделали перевод статей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Журнал распространяется бесплатно, в том числе с помощью наших друзей - в странах Азии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Журнал распространяется бесплатно, в том числе с помощью наших друзей - в странах Азии.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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