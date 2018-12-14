Вадим Семенов: Черемхово дарит тепло всем жителям Иркутской области

Каждый, кто бывал в городе Черемхово более 10 лет назад, сегодня его не узнает. Территория заметно преобразилась: появились новые дома, скверы, детские сады и спортивные объекты. Встав на путь активного социально-экономического развития, Черемхово не намерено сдавать свои позиции и продолжает двигаться вперед, строить планы на будущее. О том, как сегодня идет работа в этих направлениях, рассказал мэр города Вадим Семенов.

Несмотря на все трудности, в городе по-прежнему уделяется особое внимание строительству и реконструкции социальных объектов. В этом году ввели в эксплуатацию детский сад на 190 мест. После капитального ремонта открыли дошкольное образовательное учреждение № 1. Также в 2018-м продолжался ремонт оздоровительного лагеря «Молодежный». Готовится проектно-сметная документация по строительству крытого ледового катка, обновлению спортивного оздоровительного комплекса. Кроме того, есть ПСД для реконструкции стадиона «Шахтер», а также капитального ремонта лыжной базы, запланированного на 2019-й.

Храм Святителя Сафрония Иркутского строится при участии Сергея Ерощенко. Фото: Пресс-служба администрации города Черемхово

В следующем году в городе Черемхово продолжится ремонт улицы Маяковского. Подготовлена и продолжает разрабатываться документация на обновление еще целого ряда участков городских дорог.

- Очень важно, чтобы инфраструктура города не просто поддерживалась в нормальном состоянии, но и развивалась. Поэтому мы ставим перед собой перспективные задачи, работаем на опережение, - подчеркнул Вадим Семенов. - Сейчас нам просто жизненно необходимо капитально отремонтировать три школы. Среди плановых задач на следующий год - завершение капитального ремонта двух домов культуры. И, что особенно радует, так это принятое Президентом России Владимиром Путиным решение продолжить программу переселения из аварийного жилья. Это значит, что мы сможем сделать счастливой еще не одну семью, ожидающую новоселья.

Мэр города Черемхово напомнил, что муниципалитет активно участвовал в программе переселения из ветхого фонда с самого ее старта. За это время было построено более 70 тыс. м2 жилья. Сегодня эту работу необходимо продолжать.

Что касается программы «Формирование комфортной городской среды», то в 2017 - 2018 годах в угольной столице региона благоустроили четыре общественных пространства и 17 дворов. Общий объем финансирования составил 83 млн рублей. Этого, конечно, недостаточно. Обновления требуют еще многие и многие территории.

Скульпткрная композия посвященная фильму Любовь и голуби. Фото: Пресс-служба администрации города Черемхово

Вадим Семенов также напомнил, что в марте 2018-го Черемхово получило статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

- В этом городу помог наш президент Владимир Путин, - отметил мэр. - Статус ТОСЭР - это, безусловно, стимул к развитию, и мы должны использовать предоставленные возможности по максимуму.

Первым резидентом территории опережающего развития стало предприятие по производству мебели. В течение 3 лет в проект, который даст городу более 100 новых рабочих мест, будет вложено 50 млн рублей.

Желание получить льготы выразили еще несколько предприятий, в том числе по переработке дикоросов, производству хлеба, выпуску покрытий для детских площадок и тротуаров.

Надо сказать, что в городе угольщиков особое внимание уделяется поддержке малого бизнеса. С 2012 года субсидии на общую сумму 11,4 млн рублей получили 40 предпринимателей. В результате было сохранено 175 рабочих мест и создано 88 новых.

Между тем градообразующим стержнем города Черемхово продолжает оставаться угольная промышленность. В общем объеме производства ее доля - более 60%. Разрезом «Черемховский» ежегодно добывается до 4 млн тонн угля. Топливо поступает во все уголки Приангарья.

Дворец культуры Горняк. Фото: Пресс-служба администрации города Черемхово

- Черемхово дарит тепло всем жителям Иркутской области, - отметил Вадим Семенов.

Небольшой, но очень теплый город всегда богат и на события в сфере культуры. К Новому году их подготовили особенно много. Ну а в 6 утра 1 января черемховского мэра можно будет встретить в спортзале.

- Как год начнешь, так и проведешь, - дал прогноз Вадим Семенов. - Я планирую посвятить 2019-й спорту, ведь чтобы продолжать работать на благо города, нужно быть здоровым и активным. Поздравляя черемховцев и всех жителей Иркутской области с предстоящими праздниками, хочется пожелать самого главного - здоровья, а еще меньше огорчений, больше радости и много-много счастья. Пусть в Новый год происходят чудеса и сбываются мечты!