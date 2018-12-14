2018-12-14T13:01:45+03:00
Происшествия

Аварийная посадка рейса Улан-Удэ -Пекин: возможно, самолет Embraer Е-170 получил повреждения стойки шасси

Пассажиров разместили в гостинице, а вскоре отправили в Китай запасным бортом
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Аварийная посадка рейса Улан-Удэ -Пекин: самолет Embraer Е-170 получил повреждения стойки шасси. Фото: аэропорт Байкал.Аварийная посадка рейса Улан-Удэ -Пекин: самолет Embraer Е-170 получил повреждения стойки шасси. Фото: аэропорт Байкал.
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Экстренная посадка пассажирского самолета авиакомпании S7, выполнявшего рейс из Улан-Удэ в Пекин, произошла сегодня в аэропорту "Байкал" столицы Бурятии. Причины этого еще будут выясняться, а по предварительным данным, причиной возвращения самолета в аэропорт практически сразу после взлета стала техническая неисправность стойки шасси, возможно, трещина.

-В 00.26 по московскому времени поступило сообщение о неисправности самолета Embraer Е-170, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Еще через несколько минут, в 0.33 он благополучно приземлился.

На борту воздушного судна находились 49 пассажиров, в том числе четверо детей, а также четыре члена экипажа. Часть из них - 22 человека - доставили из аэропорта в гостиницу "Бурятия" в центре города. Остальные, местные жители. предпочли разъехаться по домам. Им сообщили о новой дате вылета. Как стало известно, за пассажирами уже пришел запасной борт и они отправлены в Пекин. Больше того, учитывая, что время в полете до столицы Китая из Улан-Удэ менее трех часов, посадка Embraer Е-170 уже успешно произошла.

КОНКРЕТНО

Embraer 170

Embraer 170 (Эмбраер-170) является самым маленьким представителем семейства самолетов Embraer, разработанного одноименной бразильской авиастроительной компанией в начале 2000-х годов. Самолет предназначен для эксплуатации на малозагруженных авиалиниях малой и средней протяженности. Кроме базовой версии существует также вариант Embraer 170LR с увеличенной дальностью полета. Embraer 170 эксплуатируется в авиакомпаниях с 2004 г. Производство самолета продолжается. Параллельно с моделью 170 выпускается также удлиненная версия - самолет Embraer 175.

E-170 E-170LR

Размеры

Длина (м) 29.9

Размах крыльев (м) 26.0

Высота (м) 9.8

Дальность полета с макс. загрузкой (км) 3 100

Макс. крейсерская скорость (км/ч) 890

Потолок (макс. высота полета) (м) 11 900

Пассажирский салон

Кол-во кресел (эконом) 70-78

Кол-во кресел (эконом/ бизнес) 70-72

Ширина салона (м) 2.74

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