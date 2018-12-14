В Иркутске Дед Мороз под бой курантов нагадал себе Снегурочку

Под Новый год хочется верить в чудеса! И они сбываются. Особенно, если ты Дед Мороз и под бой курантов загадал самое заветное желание - встретить любимую. А кто идеальная пара для бородатого волшебника? Конечно, Снегурочка! Звучит как сценарий фильма к Рождеству, правда? Однако именно так все и произошло в жизни иркутских ведущих Константина и Светланы Плотниковых.

- Я не сразу понял, что моя стезя - творчество, - рассказывает Константин. - Сам я родился в Шелехове. После школы поступил в местное училище на автомеханика и уже на первом курсе увлекся КВН. Позже стал выступать на праздниках и корпоративах. Человек-паук, Чебурашка, Бэтмен - кем я только не был! Параллельно трудился по специальности на кабельном заводе, а работа аниматором стала моим хобби. Позже меня пригласили в одно из агентств Иркутска трудиться Дедом Морозом. Эта роль мне сразу пришлась по душе, детишки меня обожали.

В это же время парень стал мечтать о серьезных отношениях. Вот только подходящей девушки на горизонте не было.

- Тогда я решил, что пора обратиться к магии! - смеется Дед Мороз. - Мы встречали 2009 год, мне было 22 года. Я вел банкет в одном из ресторанов - конечно, в роли зимнего волшебника. Перед боем курантов по традиции предложил гостям загадать самое заветное желание, написать его на бумажке, сжечь, добавить пепел в шампанское и выпить. Сам сделал то же самое. Конечно, я попросил наступающий год, чтобы поскорей встретить свою судьбу. Но не думал, что это случится так быстро!

У всех 1 января начинаются каникулы, а у профессиональных Дедов Морозов трудовые будни в разгаре.

- Мне позвонили из агентства праздника, где я тогда работал, и сказали, что в Рождество я выступаю на детском празднике на одной из загородных турбаз, - делится воспоминаниями Костя. - Мол, со мной в паре будет Снегурочка по имени Светлана.

Симпатичная, озорная, милая - Дед Мороз, как только увидел Снегурочку, понял, что сердце его тает…

- Но я не решился попросить номер телефона, - продолжает он. - Однако через несколько дней судьба свела нас снова на одном мероприятии, и вот тогда я уже отважился.

А через несколько лет у пары 30 декабря родилась дочь. Фото: архив "КП"

Первое свидание прошло в кино. Выяснилось, что девушке 21 год.

- Почти сразу Света мне рассказала, что у нее есть дочь, которой полтора года, - говорит наш герой. - На что я ответил, что обожаю детишек. Я сам из многодетной семьи: у меня есть три старшие сестры и брат, теперь уже семь племянников. Наверное, этим я и зацепил будущую супругу. Кстати, рассказал и о своем желании, которое загадал на Новый год. Стали встречаться, а через несколько месяцев я переехал к ней в Иркутск. Мы решили, что поживем вместе и, если все сложится, поженимся. В итоге официальное предложение руки и сердца стало неожиданностью даже для меня (улыбается). Был семейный обед, все общались. Внезапно кто-то спросил: «Костя, а когда ты предложение Светочке делать будешь?» Я не растерялся и сказал, что могу сделать это прямо сейчас, - говорит он. - Подошел к Светиной маме и спросил у нее: «Вы отдадите дочь за меня замуж?» Она мне ответила: «Пожалуйста, забирай!»

Отметили скоромную свадьбу, а вскоре у нас родилась Ульяна. Это произошло в канун главного зимнего праздника - 30 декабря 2011 года. Все знакомые шутили, что лучшей даты для рождения ребенка Деда Мороза и Снегурочки нельзя и придумать, - улыбается наш волшебник. - В этом году мы с моей Снегурочкой отмечаем 10 лет со дня знакомства! Вот такая серьезная дата в нашей семье и вот такие чудеса. Сейчас у нас собственное агентство праздников, называется «Корпорация Сюрприз». Кстати, название выбрали неслучайно: К и С - первые буквы в наших именах, и нам показалось это очень символичным. Я благодарен судьбе, что она послала мне Свету и двух замечательных дочек. Загадывайте желания под Новый год - и они обязательно исполнятся!