2018-12-14T16:09:34+03:00
Спасатель

Хоккей на снегу: иркутские спасатели скрестили клюшки с игроками «Байкал-Энергии»

В необычном матче победила дружба [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Хоккей на снегу: иркутские спасатели скрестили клюшки с игроками «Байкал-Энергии». Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Хоккей на снегу: иркутские спасатели скрестили клюшки с игроками «Байкал-Энергии». Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Клюшки, снег, валенки. Самый необычный матч в своей карьере провели хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии». Основной состав бело-синих скрестил клюшки с самыми спортивными и мощными спасателями Приангарья. Правда, чтобы уравнять шансы, правила игры адаптировали для пожарных. Вместо коньков соперники примерили валенки, а вместо гладкой ледовой площадки матч прошел на снегу – в коробке около Дворца спорта «Труд».

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Кстати, чтобы заслужить право сыграть против бронзовых призеров чемпионата России, спасателям пришлось немало потренироваться и провести отборочные туры. Организовали даже целый чемпионат по хоккею на снегу, в котором участвовало 18 команд МЧС со всей Иркутской области. Но шанс проверить свои силы в противостоянии с хоккеистами «Байкал-Энергии» получили пожарные из Усть-Илимска. Решающий матч в формате два тайма по 15 минут прошёл под лозунгом «Лёд или пламя – что сильнее?». В нем победила дружба. Битва закончилась вничью - 3:3.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Достойную конкуренцию профессиональным спортсменам нам удалось составить благодаря постоянным тренировкам, - говорит игрок сборной МЧС Артем Смирнов. – Ведь хоккей – наша любимая игра.

Напомним, что уже 15 декабря хоккеистам «Байкал-Энергии» предстоит провести официальный матч чемпионата России. На льду стадиона «Рекорд» бело-синие примут аутсайдера Суперлиги кировскую «Родину».

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

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