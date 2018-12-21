Школу №4 заминировали в Шелехове: полиция проводит проверку

Сегодня, 21 декабря утром на просторах социальных сетей появилась информация о том, что школа № 4 в городе Шелехове заминирована. По словам очевидцев, весь персонал, школьников и учителей эвакуировали в соседнее здание детского сада.

- На вахте обнаружили подозрительный предмет, которое внешне напоминает взрывное устройство, - рассказывают шелеховчане.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники МВД. Территория околы оцеплена.

- Подробностей пока нет, проводится проверка, - прокомментировали в дежурной части ГУ МВД по Иркутской области.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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