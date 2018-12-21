Спасли Кашина: директору лицея №3 Иркутска продлили рабочий контракт на год

Вот уже несколько дней во всех социальных сетях обсуждается история с непродлением контракта директора лицея №3 Иркутска Кашина Николая Петровича. Срок рабочего договора истек, а новый не предложили подписать. С 25 декабря 2018 года Кашин должен был покинуть пост руководителя школы. Это событие стало ударом для учеников, преподавателей и родителей. Новость тут же разлетелась по Интернету.

- Мы ее узнали вчера утром, 20 декабря, - рассказала одна из учениц лицея №3. – Все были в шоке, ведь, Николай Петрович Кашин один из самых лучших руководителей в Иркутске, наш лицей с ним расцветал. Многие ученики сразу начали писать в социальных сетях об этом. Родители написали петицию и организовали сбор подписей в защиту директора.

Вечером того же дня в актовом зале лицея состоялось собрание. Педагоги и родители намеревались даже провести пикет у Дворца спорта «Труд». Но этого не потребовалось.

Сегодня утром родители лицеистов и сам Николай Петрович Кашин были приглашены на встречу с руководством Департамента образования Иркутска. Итог – контракт с Николаем Кашиным продлили на год.