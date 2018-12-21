2018-12-21T15:25:06+03:00
Происшествия

Обитательница социального приюта в Улан-Удэ вышла покурить на улицу и замерзла насмерть

Дверь за ней захлопнулась, и попасть внутрь женщина не смогла
Валентина ГИЛЕВИЧ
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СК: Обитательница социального приюта в Улан-Удэ вышла покурить на улицу и…замерзла насмерть.СК: Обитательница социального приюта в Улан-Удэ вышла покурить на улицу и…замерзла насмерть.Фото: Яна ЛИСИНА
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«Как это возможно? Женщина замерзла на пороге социального приюта! Просто потому, что не смогла попасть внутрь». В пятницу социальные сети и порталы столицы Бурятии переполнились сообщениями о трагедии.

По сообщениям бурятских СМИ, женщина проживала в местном центре «Доверие». Ночью она вышла покурить. А утром ее тело обнаружили на пороге. Замерзла. Почему? Порталы выдвигали версию, что это случилось потому, что женщина не достучалась до персонала, а охранники не совершали обход территории. СК республики проверяет эти сведения.

- В сводках о происшествиях действительно имеются сведения о том, что 6 декабря 2018 года на территории центра было обнаружено тело 63-летней женщины, которая скончалась в результате действия низких температур, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Бурятия. - Это сообщение в СК из полиции не передавалось, и процессуальная проверка по нему не проводилась.

Однако следователи решили серьезно заняться этим делом, ведь в материалах, распространяемых в соцсетях, приводятся версии о том, что в смерти женщины могут быть виноваты руководители центра и представители охранного агентства. Следователи СК начали проверку, которая должна выяснить все обстоятельства гибели женщины.

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