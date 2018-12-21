Захватывающее видео: Деды Морозы с мешками подарков вплавь преодолели Ангару

А вы видели сибирских Дедов Морозов, которые купаются в ледяных водах Ангары? Да вот же они! Четверо отважных «горячих голов» взорвали просторы Интернета.

18 декабря Деды Морозы - добры молодцы приехали на берег реки Ангары, разделись по пояс, натянули новогодние колпаки, закинули на плечи мешки с подарками и под залихватское «Эх» нырнули в ледяную водичку.

Кстати, ребята подошли к мероприятию основательно. Весь заплыв за ними следовала лодка с сотрудниками МЧС. На случай, если что-то пойдет не так, ведь не каждый день новогодние персонажи сигают в воду зимой. Конечно, они моржи, но мало ли.

Благо, у парней все прошло на ура. Проплыли 1,6 километра за двадцать с половиной минут.

Все это было запечатлено на несколько камер и квадрокоптер. Получилось завораживающе! А конец видео так вообще может заставить рыдать кого угодно. Сибирские богатыри – Деды Морозы - вылезают из воды и бегут с подарками к своим детям, которые поддерживали и наблюдали за своими смелыми папами. И все это под пронзительные слова:

- Главная награда для нас – те, кто будут ждать на том берегу и верить в любые твои начинания. Любите, дружите, мечтайте и улыбайтесь, как дети. Ведь, мы живем, чтобы быть счастливыми. С Новым годом, друзья!