Захватывающее видео: Деды Морозы с мешками подарков вплавь преодолели Ангару
А вы видели сибирских Дедов Морозов, которые купаются в ледяных водах Ангары? Да вот же они! Четверо отважных «горячих голов» взорвали просторы Интернета.
18 декабря Деды Морозы - добры молодцы приехали на берег реки Ангары, разделись по пояс, натянули новогодние колпаки, закинули на плечи мешки с подарками и под залихватское «Эх» нырнули в ледяную водичку.
Кстати, ребята подошли к мероприятию основательно. Весь заплыв за ними следовала лодка с сотрудниками МЧС. На случай, если что-то пойдет не так, ведь не каждый день новогодние персонажи сигают в воду зимой. Конечно, они моржи, но мало ли.
Благо, у парней все прошло на ура. Проплыли 1,6 километра за двадцать с половиной минут.
Все это было запечатлено на несколько камер и квадрокоптер. Получилось завораживающе! А конец видео так вообще может заставить рыдать кого угодно. Сибирские богатыри – Деды Морозы - вылезают из воды и бегут с подарками к своим детям, которые поддерживали и наблюдали за своими смелыми папами. И все это под пронзительные слова:
- Главная награда для нас – те, кто будут ждать на том берегу и верить в любые твои начинания. Любите, дружите, мечтайте и улыбайтесь, как дети. Ведь, мы живем, чтобы быть счастливыми. С Новым годом, друзья!
Захватывающее видео: Деды Морозы с мешками подарков вплавь преодолели Ангару .Ну вот друзья и подходит к своему логическому завершению 2018 год Кто то подводит итоги, кто то стоит в пробках, с целью успеть накупить подарков и продуктов для салатов, ну а наша банда #ГОРЯЧИЕГОЛОВЫ решила успеть осуществить то, что задумал еще пол года назад - переплыть суровую матушку-Ангару Нам очень повезло с погодой, ведь на улице было всего -8С, а в воде так целых +3С (кто не в курсе, самая холодная вода из под крана это +5С), но мы не отступили и совершили задуманное! 21,5 в ледяной воде и мы преодолели 1,6 км участок суровой, быстрой и могучей реки! Хочу сказать, что каждый наш безумный поступок, это средство задуматься о том, что для нас ценно в этой жизни, кто истинно важен для нас и как важно, чтоб тебя всегда ждали на противоположном берегу Спасибо всем, кто помогал и участвовал в нашей акции: https://www.instagram.com/viktorpervoushin https://www.instagram.com/@milla_rop https://www.instagram.com/@copter38 https://www.instagram.com/@sergunov_da https://www.instagram.com/@ibovtun А так же спасибо местному отделению МЧС, за сопровождение участников заплыва! Спасибо нашим близким, которые всегда ждут нас, с замиранием сердца дома Спасибо вам мои #ГОРЯЧИЕГОЛОВЫ https://www.instagram.com/egor_lesnoy https://www.instagram.com/@jack_lokhov https://www.instagram.com/@zigvakhrushev https://www.instagram.com/@manachok С вами можно в любое пламя и прорубь . Всех с Наступающим 2019 Любите тех, кто рядом с вами