2018-12-17T10:56:18+03:00
Происшествия

Пропавшую в Нижнеудинске 17-летнюю девушку убили двое школьников

Они обманом заманили девушку на квартиру
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пропавшую в Нижнеудинске 17-летнюю девушку убили двое школьников. Фото: пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.Пропавшую в Нижнеудинске 17-летнюю девушку убили двое школьников. Фото: пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
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Тело учащейся 11 класса местной школы было найдено 14 декабря в кустах на острове реки Уда. Полицейские уже задержали двух подростков, которых подозревают в убийстве девушки.

Девушку в течение недели разыскивали волонтеры и полицейские. Она ушла из дома вечером 6 декабря и пропала без вести. Сыщики заподозрили неладное и возбудили уголовное дело об убийстве. Ведь до этого момента 17-летняя одиннадцатиклассница никогда не привлекала внимание полицейских и органов опеки, она была из благополучной семьи и участвовала в школьных олимпиадах.

Пропавшую в Нижнеудинске 17-летнюю девушку убили двое школьников. Фото: пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Пропавшую в Нижнеудинске 17-летнюю девушку убили двое школьников. Фото: пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

В результате поисков, оперативники нашли ее тело со следами ножевых ранений на одном из островов реки Уда. По горячим следам удалось выйти на подозреваемых. Ими оказались двое подростков 15-ти и 17-ти лет. Они уже дают первые показания.

- Девушку заманили обманом на квартиру к одному из школьников, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Там она и была убита. После чего молодые люди решили избавиться от улик.

Вероятной причиной убийства могли стать деньги и телефон, который принадлежал девушке. Сыщики уже назначали ряд экспертиз, чтобы установить все детали произошедшего и добиваются для подростков заключения под стражу.

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