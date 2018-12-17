2018-12-17T14:04:29+03:00
Общество

Руководитель проекта радио "Комсомольская правда" (91,5FM) в Иркутске Наталья Кравченко победила в областном конкурсе

В Приангарье подвели итоги конкурса журналистов на лучшие материалы по профилактике экстремистских и террористических проявлений
Ольга БУЕВА
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Руководитель проекта радио "Комсомольская правда" (91,5FM) в Иркутске Наталья Кравченко победила в областном конкурсе. Фото: архив героя публикации.Руководитель проекта радио "Комсомольская правда" (91,5FM) в Иркутске Наталья Кравченко победила в областном конкурсе. Фото: архив героя публикации.
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Итак, новая победа в копилке "Комсомолки". В регионе подвели итоги областного конкурса журналистов на лучшие материалы по профилактике экстремистских и террористических проявлений. В номинации «Лучший радиоматериал, вышедший в свет (эфир) в средствах массовой информации» второе место заняла руководитель проекта радио "Комсомольская правда" (91,5FM) в Иркутске Наталья Кравченко. Она представила программу «Картина недели» о патриотической военной драме «321-я сибирская»

- Для участия в проекте авторы присылали статьи и репортажи на темы, которые позволяют уважать и лучше понимать людей других вер и национальностей, создавать толерантность в обществе и межнациональный мир в регионе, - рассказали организаторы конкурса.

Победителей и призеров поздравил председатель жюри, заместитель руководителя аппарата губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области Александр Федоров.

- Вы находитесь на передовой, доносите ту информацию, которая наряду с деятельностью правоохранительных органов должна быть оценена государством и правительством Иркутской области, - отметил Александр Федоров. - Вы говорите о позитиве, о том, что живем в многонациональном регионе, у нас уживаются различные национальности. Большое спасибо за вашу работу!

- Программа «Картина недели» посвящена патриотической военной драме «321-я сибирская», о подвигах солдат-сибиряков, проявивших свой характер и мужество на тяжелейших этапах Великой Отечественной войны, - рассказывает Наталья Кравченко. - 321-я стрелковая дивизия, брошенная в свирепые и памятные бои за Сталинград, была сформирована главным образом из жителей Читинской области, Бурятской и Якутской АССР. Воины разных национальностей плечом к плечу давали отпор фашистским захватчикам. В программе вспоминаем подвиг сибиряков, рассказываем о прототипах главных героев фильма. Конечно, мне приятно, что мою работу отметили!

Всего в конкурсе приняли участие 35 авторов. В номинации «Лучший материал, опубликованный в периодическом печатном издании» победителем стал Борис Слепнев (Еженедельник «Копейка»), второе и третье места у Елены Орловой («Редакция газеты «Областная») и Ивана Истомина (газета «Байкал-61»). Среди тележурналистов победу праздновал Павел Марчуков (ВГТРК ГТРК «Иркутск», программа «Вести. Иркутск»), вторым стал Олег Федоров (Телекомпания «АИСТ»), третьей - Алена Шигаева (ВГТРК ГТРК «Иркутск», программа «Вести. Иркутск»). В номинации «Лучший радиоматериал, вышедший в свет (эфир) в средствах массовой информации», лидировала Янина Давитян («Радио России. Иркутск»), далее - Ольга Топоркова («Радио России. Иркутск»). Среди журналистов изданий, работающих в сети Интернет, с победой поздравили Викторию Чистякову (ИА «Иркутск онлайн (IrkutskOnline)», второе место у Яны Ушаковой, (ИА «Альтаир»), замкнул тройку призеров Владислав Костин (ИА IrkutskMedia). Победители и призеры получили дипломы и денежные призы.

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