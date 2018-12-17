2018-12-17T14:31:59+03:00
Общество

Команда «Раисы» стали чемпионами и уходят из Высшей лиги КВН

Однако со сценой сибирячки не прощаются
Ольга БУЕВА
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Команда «Раисы» стали чемпионами и уходят из Высшей лиги КВНКоманда «Раисы» стали чемпионами и уходят из Высшей лиги КВНФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутские поклонники КВН ликуют: наша команда «Раисы» лучшая! Девчонки, которые давно покорили публику своими шутками и обаянием, поднялись на верхнюю ступеньку пьедестала почета. Сибирячки стали чемпионами Высшей лиги КВН.

- Долгожданная Лига взята! - радуются поклонники. - Девчонки, вы супер.

Кстати, победа далась веселым и находчивым сибирячкам нелегко. В финале за чемпионство боролись «Борцы» из Сургута, «Русская дорога» из Армавира, «Плюшки имени Ярослава Мудрого» из Твери, «Так-то» из Красноярска, «Вятка» из Кировской области. Еще чуть-чуть и, увы, девушки уступили бы первенство сборной «Вятки», которая набрала 11 баллов ровно, а у следовавших за ней «Раис» было 10,8 балла. Но тут вмешался генеральный продюсер «Первого канала» Константин Эрнст.

- Разница между вторым и первым местом несущественна, - отметил он. - Может, у нас будут два чемпиона?

Жюри, в состав которого вошли Пелагея, Татьяна Навка, Юлий Гусман, Дмитрий Нагиев, Семен Слепаков, с ним согласилось. И вот долгожданный титул самых-самых в кармане у «Раис».

Счастливые участницы команды не скрывают своих эмоций:

- Наша команда прошла большой путь от «Раисы» до «Раисы Александровны», - волнуясь, сказали они в финале игры. - Спасибо всем за поддержку!

«Комсомолка» поговорила с директором команды Михаилом Зубковым, который находится в Иркутске.

- Игра была напряженной, да и подготовка к ней тоже, - сказал он. - Как удалось победить? «Раисы» всегда были с изюминкой, так как в команде играют только девушки. Кроме того, они настоящие труженицы. Это наш 4-й сезон, третий финал, 16-я игра - ни одна команда не выступала столько времени. И, к слову, не одна женская команда КВН еще не становилась чемпионом.

После триумфа «Раисы»... уходят из Большой лиги. Такова традиция - нужно уступать место новым веселым и находчивым. Но со сценой девушки не прощаются.

- Никакой грусти нет, только радость! - продолжает Михаил Зубков. - Жизнь только начинается, предстоят еще выступления на различных фестивалях. У каждой участницы своя жизнь, свои планы, своя работа. У нас спрашивают о денежном вознаграждении, но мы скажем так: главное то, что у нас золотые медали. Поверьте, ни о каких золотых горах речи не идет, тут самое важное - признание зрителей и жюри.

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