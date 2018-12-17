2018-12-17T16:36:08+03:00
Общество

Сироты из Бурятии получили дома с плесенью на стенах и гнилыми полами

Чиновники сэкономили миллионы рублей [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Комментарии: comments3
Сироты из Бурятии получили дома с плесенью на стенах и гнилыми полами. Фото: личный архив семьи Степаненко.Сироты из Бурятии получили дома с плесенью на стенах и гнилыми полами. Фото: личный архив семьи Степаненко.
Изменить размер текста:

Аферисты наживаются на жилье для сирот в разных регионах России. В Иркутске в прошлом году построили три трехэтажки, утопающие в мусоре, с переполненными выгребными ямами и водой непригодной для питья. В Кирове и вовсе сдают квартиры без отопления. Но это все цветочки по сравнению с громким скандалом, который разразился в Бурятии. Здесь два года назад для сирот возвели целый поселок из 254 домов, в которых не то что жить, а просто находиться опасно.

Итак, ленточку в загородный «коттеджный поселок» под прицелом телекамер власти разрезали в селе Сотниково Иволгинского района в конце 2016-го. Выпускники детдомов получили ключи и отправились осматривать новехонькие дома. Ехали, предвкушая, как обустроят гнездышко. И уже рисовали в воображении обстановку – куда поставят диван, а где место отведут кухне. Только вместо этого заехали в настоящее… гетто.

Оксана Степаненко 10 лет ждала своего жилья. Фото: СУ СК России

Оксана Степаненко 10 лет ждала своего жилья. Фото: СУ СК России

- Мы ждали своего жилья почти 10 лет, - рассказывают "Комсомольской правде" в Иркутске Александр и Оксана Степаненко. – Но когда, наконец, увидели наш дом, сразу расстроились. Поселок находился на окраине, по соседству - свалка, крематорий по сжиганию биоматериалов, рыбзавод и авторазборка.

Что ж, соседство, мягко скажем, неприятное. Но еще больше разочарование Степаненко испытали, когда перешагнули порог квартиры. Внутри - обмерзшие насквозь окна и стены.

Фото: личный архив семьи Степаненко.

Фото: личный архив семьи Степаненко.

- Протопите печку и все будет нормально, - заверили чиновники.

Супруги совету последовали. Только из-за образовавшегося конденсата вскоре стены стали покрываться плесенью. Но это еще не все сюрпризы, которые достались сиротам от строителей. Оказалось, что полы сделали из обычных заборных досок без всяких стыков, а сверху застелили тонкой фанерой. Кроме того, из-за отсутствия отдушин, воздух под полом перестал циркулировать, постоянная сырость не выводилась из квартиры. Получается, застройщик явно сэкономил на стройматериалах.

- Несмотря на это заселиться нам все равно пришлось, - говорит Александр Степаненко. – А что делать? Мы вынуждены были мотаться по съемным квартирам, а это сильно било по семейному бюджету.

Так зимой выглядит входная дверь в квартиру Александра и Оксаны Степаненко. Фото: личный архив семьи Степаненко.

Так зимой выглядит входная дверь в квартиру Александра и Оксаны Степаненко. Фото: личный архив семьи Степаненко.

Но новоселы не отчаялись и стали писать жалобы. Услышал их депутат ГосДумы Николай Будуев. Он подключил своих юристов, помог провести экспертизы. Но даже после этого застройщик не стал устранять нарушения. Зато о проблеме узнали в Следственном комитете.

Разматывая клубок, следователи выяснили, что строительство домов курировал минстрой Бурятии. И чиновник этого ведомства подписывал акты приема жилых помещений, которые были возведены по госпрограмме. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. А еще в числе подозреваемых – застройщик - 35-летний местный предприниматель. Следствие полагает, он нажился на жилье для сирот на 195 миллионов рублей.

- Чтобы похитить деньги из бюджета предприниматель организовал регистрацию своих знакомых в качестве индивидуальных предпринимателей, - рассказывают в пресс-службе СУ СК по Бурятии. - А затем, фактически руководя ими, принял участие в торгах, по итогам которых заключил с министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса госконтракты на строительство 254 квартир на общую сумму более 195 млн рублей.

Фото: личный архив семьи Степаненко.

Фото: личный архив семьи Степаненко.

Так и появились дома, построенные с грубым отступлением от норм, с очень дешевыми материалами. Тем не менее, акты об их приемке были подписаны, а на расчетные счета «строителей» перечислены деньги.

- Сейчас наше дело расследует центральный аппарат СК России, - говорит Александр Степаненко. – Жена, с другими нашими соседями, даже ездила в Москву на встречу с главой ведомства Александром Бастрыкиным. Нам пообещали, что выделят деньги на строительство нового жилья. Но когда это произойдет неизвестно. Зимовать пока будем в наших разваливающихся домах.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Предъявите личико: Умные камеры точно знают, где вы и с кем
Подлинная «видеореволюция» произошла в этом году, когда в Москве и еще нескольких российских городах стали внедрять умные камеры, которые автоматически сканируют лица в толпе и пробивают каждого человека по базе
Новости 24
ДТП в Иркутской области: автобус с 14-ю пассажирами вылетел в кювет и перевернулся
Прогноз погоды в Иркутске: 18 декабря днем -8 градусов
16-летний подросток попал под поезд в Иркутской области
Смертельное ДТП в Иркутске: грузовик сбил женщину на улице Баррикад
«Щедрая» иркутянка несколько дней дарила подарки своим друзьям, оплачивая их чужой банковской картой
Школу-сад №1 в городе Черемхово открыли после капремонта
Житель Иркутской области заплатил жуликам за несуществующий автомобиль
Около 500 человек эвакуировали в Улан-Удэ из-за замыкания проводки в торговом центре
СК: Двое детей, оставленных без присмотра, погибли на пожаре в Иркутской области
Фан-сектор «Байкал-Энергии» определил лучших журналистов года: в двух номинациях победили корреспонденты «Комсомолки»
Житель Иркутска остался без света по ошибке коммунальщиков
Дзюдоистка из Братска Ирина Долгова завоевала бронзовую медаль на международном турнире «Мастерс» в Китае
Поздравляем с днем рождения председателя ЗС Иркутской области Сергея Сокола
Национальный календарь событий: в голосовании участвуют три проекта из Иркутской области
В Иркутске утром 17 декабря пробки 9 баллов: на дорогах города – 9 ДТП
В иркутской «Молчановке» покажут оперу с Анной Нетребко в главной роли
БК «Иркут» проиграл клубу «Химки-Подмосковье»
Прогноз погоды в Иркутске: днем 17 декабря в городе -10
Спортсмен из Иркутска Алексей Рудевич начал забег по трассе «Таврида» в Крыму
Из-за некомпетентного массажиста жителю Иркутского района удалили пальцы ног
Байкал вошел в пятерку достопримечательностей в 2018 году
До Иркутска не довезли больше 800 килограммов бельгийских яблок
Туристы стали чаще посещать Иркутскую область зимой
ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду с минимальным счетом проиграл «Зауралью»
Бурятскому кукольному театру «Ульгэр» вручили всероссийскую премию за лучшую постановку русской классики
Пропала без вести: молодая мать с годовалым ребенком пропала в Бурятии
После капитального ремонта иркутский дворец бракосочетания откроется 18 декабря
Грузовики «Iveco» и «Nissan» столкнулись в Иркутской области: один водитель погиб
«Байкал-Энергия» на домашнем льду разгромила кировскую «Родину» со счетом 7:2