2018-12-17T16:19:09+03:00
Общество

В свет выходит книга «Историки о себе и не только»

Издание приурочено к 100-летию исторического факультета ИГУ
Яна ЛИСИНА
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В свет выходит новая книга «Историки о себе и не только».В свет выходит новая книга «Историки о себе и не только».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Первенец исторического высшего образования Восточной Сибири, старейший факультет Иркутского государственного университета - ровесник самого вуза. Этот год для него стал также юбилейным. Известные выпускники, уникальные открытия и исследования, мощные научные школы, увлекательные экспедиции - все это о факультете! Его вклад в жизнь города, региона и даже страны необъятен, и за всем этим стоят личности – учителя. Воспоминания о них, о студенческой жизни, об особой атмосфере факультета вошло в основу новой книги «Историки о себе и не только».

- В книге речь идет о жизни факультета с 1940-х по 1980-е годы, - говорит составитель издания, доктор исторических наук, профессор ИГУ Вадим Шахеров. – В первой части читатель может познакомиться с историями выпускников, которые учились в те времена, их рассказами об учебе, преподавателях, однокурсниках, во второй – это личные воспоминания об учителях.

Материал, прямо скажем, бесценный. Это первое издание, в которое вошли как ранее опубликованные в различных университетских журналах воспоминания, так и специально написанные к 100-летию факультета. И, конечно, сквозь призму чьих-то личных историй можно проследить настроение, взгляды, события того времени. Словно на машине времени вернуться на десятилетия назад. Много в книге и фотографий – с демонстраций, студенческих праздников, практик и даже выездов на картошку.

- Очень хотелось бы, чтобы молодое поколение, прочитав книгу, тоже захотело поделиться своими воспоминаниями, - говорит Вадим Шахеров.

Кстати, книга – это проект общества «Краевед Приангарья» и входит в библиотеку одноименного журнала. Идея его создания принадлежит депутату Госдумы от нашего региона Николаю Николаеву. Поддержал он издание и этой книги. Презентована она будет 25 декабря в 15 часов в отделе истории краеведческого музея (ул. Карла Маркса,2). Здесь соберутся преподаватели, выпускники, студенты и, конечно, члены редакционной коллегии - все те, без кого выпуск ценного издания не состоялся бы.

Выпускники исторического факультета поделились воспоминаниями об учителях, однокурсниках, студенческой жизни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выпускники исторического факультета поделились воспоминаниями об учителях, однокурсниках, студенческой жизни.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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