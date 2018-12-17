2018-12-18T03:00:02+03:00
Общество

Доктор Александр Приходько: Какие ошибки совершают мои пациенты? Не любят себя и не берегут здоровье

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Доктор Александр Приходько: Какие ошибки совершают мои пациенты? Не любят себя и не берегут здоровьеДоктор Александр Приходько: Какие ошибки совершают мои пациенты? Не любят себя и не берегут здоровье
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Головные боли? Проблемы со спиной? Решить эти и не только проблемы может мануальная терапия. Что такое мягкие техники? Кому они подходят и откуда пошел стереотип о том, что мануальная терапия - это больно и травмоопасно?

На эти и не только вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» (91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru) ответил доктор Александр Приходько - опытный врач-невролог и мануальный терапевт.

Запишитесь на прием по телефону (3952) 97-51-51 Иркутск, ул. Ямская1/3

12.12.2018 Александр Приходько

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