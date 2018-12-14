Завершается строительство линейной части газопровода «Сила Сибири»

Компания «Газпром трансгаз Томск» продолжает строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» в Республике Саха (Якутия). При этом часть работ переходит в завершающую стадию. В Алданском районе заканчивается прокладка перехода газопровода через реку Алдан. На территории Нерюнгринского района почти все этапы работы по укладке и обратной отсыпке газопровода должны быть завершены к Новому году.

Магистральный газопровод «Сила Сибири» - один из ключевых элементов Восточной газовой программы, направленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения для обеспечения газификации регионов Востока страны и поставок голубого топлива в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В настоящее время заканчивается прокладка основного этапа «Силы Сибири» от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем) длиной 2200 км, которая началась в сентябре 2014 года. Экспортная производительность газопровода запланирована на уровне 38 млрд кубометров в год. Ресурсной базой этой крупнейшей на Востоке страны газотранспортной системы станут Якутский и Иркутский центры газодобычи. Запуск «Силы Сибири» позволит начать активную газификацию Якутии.

Газопровод «Сила Сибири» на территории Алданского района практически уложен. В настоящее время на этапе завершающих работ здесь трудится 2,5 тыс. вахтовиков со всей России. Они работают круглосуточно, независимо от суровой якутской погоды. В ночное время устанавливается искусственное освещение. Для непрерывной эффективной работы бригад созданы все необходимые условия: люди греются в вахтовых автобусах и мобильных вагончиках, горячее питание привозят в термосах. После десятичасовой смены сотрудники возвращаются в вахтовые городки.

Фото предоставлены ПАО "Газпром"

На строительстве подводного технического перехода через реку Алдан заняты 120 человек. Директор Алданского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) «Газпром трансгаз Томска» Вячеслав Бажин сообщил, что основная нитка газопровода уже проложена. Чтобы протянуть резервную нитку, сейчас обустраивают дно траншеи. Буровая установка и экскаватор работают прямо на льду, на понтонах. Ширина реки - 390 м, глубина достигает девяти метров. Чтобы под давлением воды труба не всплывала, на нее планируется надеть чугунные пригрузы.

Строительство подводного перехода через реку Алдан ведет подрядчик - ООО «Спецподводтрубопроводстрой». По мнению руководителя компании Александра Сафреева, здесь ведутся самые сложные работы: трудность участка объяснятся гранитными породами и климатическими условиями. Приходится буквально брать метр за метром. К августу, обещают строители, работы будут завершены.

В Нерюнгринском районе в рамках «Силы Сибири» строится база ЛПУ-3. Готовность объекта составляет порядка 60%. База находится за чертой административного центра района - города Нерюнгри и занимает площадь 22,5 га. На площадке у застройщика, компании «Краснодаргазстрой», задействованы 350 рабочих и 75 единиц техники. В третьем квартале следующего года здесь появится, по сути, новый автономный производственный городок.

Сейчас на территории базы идет строительство пяти закрытых стоянок для колесной и гусеничной техники, бензовозов и двух холодных стоянок, ремонтно-механические мастерских, автомоек, двух теплых складов, административного здания, проходной, столовой, общежития на 150 мест и спортзала. Предусмотрены автозаправочная станция, склады горюче-смазочных материалов, пожарная насосная с резервуарами, трансформаторная подстанция, дизельная электростанция, канализационная станция с подогревом сетей, ливневая канализация, очистные мини-сооружения и др.

На территории Нерюнгринского района почти все этапы работ по укладке и засыпке газопровода должны быть завершены к Новому году. Затем предстоят испытания крановых узлов, основные - под сдачу в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири».

В целом, как и в Алданском районе, участки нерюнгринским газовикам и строителям достались сложные. Подводные переходы, крутые подъемы с уклоном до 45 градусов, большая протяженность, необходимость производить масштабные взрывные работы. За сутки, если грунты легкие, строители проходят 250 м, если тяжелые - 200 м. К тому же в Якутии обводненность в сочетании с устойчивыми морозами - это обычные условия труда строителей газопровода. Работа приостанавливается, только когда температура опускается ниже -43 градусов - техника не выдерживает.

Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода «Сила Сибири» намечен на декабрь 2019 года, но уже сейчас принимаются на работу сотрудники, которые будут его обслуживать. В приоритете для ПАО «Газпром» местные жители. На сегодняшний день в Алданское ЛПУМГ приняты на работу 124 человека, из которых только семь высококвалифицированных иногородних специалистов, в Нерюнгринское - 147 человек, из них приезжих тоже семь человек.

Фото предоставлены ПАО "Газпром"

До конца следующего года в обоих управлениях «Газпром трансгаз Томска» - дочернего общества ПАО «Газпром», которое работает в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке и обеспечивает эксплуатацию магистральных газо- и нефтепроводов, планируют трудоустроить еще примерно по 100 человек.

Конкурс огромный - доходит до 10 человек на место. И это неслучайно. Газовикам гарантированы не только достойные условия труда, стабильная заработная плата, но и расширенный социальный пакет. Он включает в себя ежегодную оплату проезда к месту отдыха и обратно, восстановительно-реабилитационное лечение, предоставление отдыха детям сотрудников на российских курортах, дополнительное пенсионное обеспечение и многое другое.