2018-12-14T19:14:47+03:00
Спорт

Трансляция матча «Байкал-Энергия» - «Родина» на сайте irk.kp.ru

Перед очной встречей «Байкал-Энергия» и «Родина» находятся на разных полюсах турнирной таблицы [трансляция начнется в 13.00]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Трансляция матча «Байкал-Энергия» - «Родина» на сайте irk.kp.ruТрансляция матча «Байкал-Энергия» - «Родина» на сайте irk.kp.ruФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Вновь болеем за иркутскую «Байкал-Энергию»! В очередном туре Суперлиги, в субботу, 15 декабря наши парни на своем льду скрестят клюшки с аутсайдером Суперлиги кировской «Родиной». Трансляцию игры можно посмотреть на официальных сайтах «Байкал-Энергии» и «Комсомольской правды» в Иркутске irk.kp.ru. Напомним, стартовый свисток к матчу на стадионе «Рекорд» прозвучит в 13.00 по иркутскому времени.

Трансляция матча "Байкал-Энергия" - "Родина" (Киров) Видео: ХК "Байкал-Энергия".XXVII чемпионат России по хоккею с мячом. Суперлига. I этап. "Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Родина" (Киров). Прямая трансляция матча. (с) Хоккейный клуб "Байкал-Энергия", 2018. Съёмка ТО "Маск-Медиа". Комментатор Алексей Шапенков http://www.baikal-energy.ru

Рассказываем турнирный расклад перед матчем. Сейчас соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Иркутяне с 13 набранными очками находятся на 9-й строчке. В активе бело-синих 4 победы, 1 ничья и 4 поражения. «Родина» находится на последнем 15-м месте. У кировчан в багаже всего 1 очко, в этом сезоне они не одержали еще ни одного очка.

Напомним, в прошлом туре «Байкал-Энергия» на своем льду обыграла нижегородский «Старт» со счетом 5:4, а «Родина» была бита в Хабаровске местным «СКА-Нефтяником», разгромно уступив армейцам 3:16.

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