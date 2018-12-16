Стоимость новогоднего стола обойдется жителям Иркутской области в 6089 рублей

До боя курантов осталось всего две недели, народ активно готовится к празднику. Запасливые хозяйки уже покупают продукты. Стоимость новогоднего стола посчитали в Росстате. Выяснилось, что Иркутская область заняла 39-ое место среди 85 регионов РФ. То есть отпраздновать главное событие зимы у нас не так уж дорого по сравнению с Чукоткой, где придется раскошелиться аж на 9090 рублей. Дешевле набор продуктов для Нового года обойдется жителям Ингушетии – всего 3262 рубля. В среднем по России – 6259 рублей.

Понятно, что цифры приблизительные. Ведь кто-то отметит наступивший год дорогим шампанским и закусит бутербродом с красной икрой, а кто-то – обычным «Советским» и салатом «Оливье» из самых простых продуктов. Кстати, «Комсомольская правда» в Иркутске уже сообщала, что в какую сумму обойдется это традиционное блюдо нашим землякам. Речь идет о так называемом индексе «Оливье» - эксперты каждый год анализируют, насколько подорожали ингредиенты популярной закуски.

Итак, что же входит в тот самый стандартный набор продуктов для новогоднего стола, по мнению экспертов? Черный чай, вода газированная, фруктовые соки, вода минеральная, салат «Оливье» и «Сельдь под шубой», а также спиртные напитки – вино игристое, водка, коньяк.