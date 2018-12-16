2018-12-16T06:51:12+03:00
Общество

Команда «Раисы» из Иркутска стала чемпионом Высшей лиги КВН

Наши земляки уже поздравляют девушек с победой
Ольга БУЕВА
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Команда «Раисы» из Иркутска стала чемпионом Высшей лиги КВНКоманда «Раисы» из Иркутска стала чемпионом Высшей лиги КВНФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В субботу 15 декабря, когда в Иркутске уже была ночь, в Москве завершилась финальная игра Высшей лиги Клуба Веселых и находчивых (КВН). Чемпионами стали иркутяне! Команда «Раисы» вырвалась вперед. Талантливые сибирячки покорили и жюри и зрителей. Информация об этом разлетелась по соцсетям. Наши земляки от души поздравляют иркутянок, которую впервые взяли такую высоту.

- Долгожданная Лига взята! – посыпались поздравления. – Девчонки, вы лучшие!

Вместе с «Раисами» в финале за чемпионство боролись «Борцы» из Сургута, «Русская дорога» из Армавира, «Плюшки имени Ярослава Мудрого» из Твери, «Так-то» из Красноярска и сборная Кировской области «Вятка». К слову, с последней было нешуточное соперничество.

"Вятка" набрала 11,0 баллов, а у следовавшей за ней команды «Раисы» было 10,8 баллов. Но в конце слово взял Константин Эрнст, который попросил за сибирячек, назвав разницу между первым и вторым местом несущественным. Жюри с ним согласилось и выбрало двух самых-самых.

- Наша команда прошла большой путь от «Раисы» до «Раисы Александровны», - волнуясь, сказали в финале передаче участницы. – Спасибо всем за поддержку!

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