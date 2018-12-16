2018-12-16T06:51:12+03:00
Общество

Команда «Раисы» из Иркутска стала чемпионом Высшей лиги КВН

Наши земляки уже поздравляют девушек с победой
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Команда «Раисы» из Иркутска стала чемпионом Высшей лиги КВНКоманда «Раисы» из Иркутска стала чемпионом Высшей лиги КВНФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В субботу 15 декабря, когда в Иркутске уже была ночь, в Москве завершилась финальная игра Высшей лиги Клуба Веселых и находчивых (КВН). Чемпионами стали иркутяне! Команда «Раисы» вырвалась вперед. Талантливые сибирячки покорили и жюри и зрителей. Информация об этом разлетелась по соцсетям. Наши земляки от души поздравляют иркутянок, которую впервые взяли такую высоту.

- Долгожданная Лига взята! – посыпались поздравления. – Девчонки, вы лучшие!

Вместе с «Раисами» в финале за чемпионство боролись «Борцы» из Сургута, «Русская дорога» из Армавира, «Плюшки имени Ярослава Мудрого» из Твери, «Так-то» из Красноярска и сборная Кировской области «Вятка». К слову, с последней было нешуточное соперничество.

"Вятка" набрала 11,0 баллов, а у следовавшей за ней команды «Раисы» было 10,8 баллов. Но в конце слово взял Константин Эрнст, который попросил за сибирячек, назвав разницу между первым и вторым местом несущественным. Жюри с ним согласилось и выбрало двух самых-самых.

- Наша команда прошла большой путь от «Раисы» до «Раисы Александровны», - волнуясь, сказали в финале передаче участницы. – Спасибо всем за поддержку!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
До Иркутска не довезли больше 800 килограммов бельгийских яблок
Туристы стали чаще посещать Иркутскую область зимой
ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду с минимальным счетом проиграл «Зауралью»
Бурятскому кукольному театру «Ульгэр» вручили всероссийскую премию за лучшую постановку русской классики
Пропала без вести: молодая мать с годовалым ребенком пропала в Бурятии
После капитального ремонта иркутский дворец бракосочетания откроется 18 декабря
Грузовики «Iveco» и «Nissan» столкнулись в Иркутской области: один водитель погиб
«Байкал-Энергия» на домашнем льду разгромила кировскую «Родину» со счетом 7:2
Фото пожара на рынке «Знаменский» в Иркутске: горел склад с покрышками
Ученые из Иркутска создадут особый асфальт для сибирского климата
В аэропорту Братска появится зона «duty free»
Пожар на рынке «Знаменский» в Иркутске: горел склад с покрышками
Последний рейс с застрявшими российскими туристами из Китая, «ИрАэро» направит в Москву вместо Хабаровска
Центр СПИД: «Кажется, вирус можно потрогать руками…»
Иркутянка простила и спасла от судимости женщину, которая пыталась обмануть ее через «Одноклассники»
В Бурятии сын пытал отца раскаленным утюгом
Производителей контрафактного моторного масла задержали в Иркутске
На один час остановится движение по Култукскому тракту 15 декабря
Движение по улице Мало-Якутская в Иркутске перекроют 15 декабря
Подружки-карманницы задержаны за серию краж в Иркутске
Иркутские «Непоседы» собрали коллекцию наград на международном конкурсе в Санкт-Петербурге
ИГУ поднялся в национальном рейтинге востребованности вузов
Начальник почтового отделения присвоил себе деньги пенсионеров в Иркутской области
ИГУ: Поделись своим динозавром
Турфирму оштрафовали в Иркутске, она работала с китайским гидом не имевшим лицензии
Почти полмиллиона рублей отсудил иркутянин за бракованный автомобиль
Презентация проекта ИНК по освоению газовых запасов месторождений севера Иркутской области прошла в ТПП
Занял 3 млн, а вернуть придется 5: ангарчанина отправят под суд за долги