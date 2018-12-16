2018-12-16T08:13:36+03:00
Общество

Сестра пропавшей без вести матери с ребенком в Бурятии: «Скорей всего, она поругалась с мужем»

Родственников удивляет, почему женщина так неожиданно уехала из дома
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Родственников удивляет, почему женщина так неожиданно уехала из дома. Фото: ГУ МВД по БурятииРодственников удивляет, почему женщина так неожиданно уехала из дома. Фото: ГУ МВД по Бурятии
Изменить размер текста:

В Бурятии продолжаются поиски 21-летней Анастасии Лазаревой. Напомним, она вместе с годовалой дочкой днем 14 декабря выехала из села Ильинка в Бурятии, чтобы навестить свою мать в поселке Кижинга. Девушка добралась на автобусе до Улан-Удэ, где должна была пересесть на транспорт до Кижинги. Однако в городе ее следы теряются.

Сейчас поисками молодой матери занимаются полицейские и волонтеры. Нам удалось связаться с двоюродной сестрой Анастасии Валентиной.

- Мы, конечно, очень переживаем, - сказала она. – Настя – девушка порядочная, ответственная, не могла она связаться с плохой компанией или просто остаться у друзей. Тем более, что обычно она всегда предупреждала маму, когда собиралась к ней в гости.

По мнению Валентины, скорее всего, между ней и мужем произошел конфликт.

- Правда, он это отрицает, но не могла она просто так, неожиданно уехать среди зимы, - продолжает Валентина. – Нам всем это кажется странным. Главное, чтобы наша Настя нашлась, мы так переживаем.

Сестра также добавила, что у сестры и ее мужа есть еще один ребенок, сын, которому два с половиной года. Сейчас он находится с отцом.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Актуальный репортаж: перестройка экономики Донбасса
Более полутора лет прошло с того момента, как донбасские предприятия, принадлежавшие киевским олигархам, сменили собственника. Что изменилось с тех пор, стали ли жить лучше граждане этих двух республик? Об этом - в материале нашего собкорра в ДНР
Аэрофлот зарегистрировал породную группу своих служебных собак и провел их презентацию в терминале «В» аэропорта Шереметьево
19 декабря 2018 года, Москва. Аэрофлот зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации (РКФ) и провел ее презентацию
Новости 24
Ангарчанка отсудила у турбазы, расположенной на Байкале, деньги за вывих ноги на горке
Прогноз погоды в Иркутске: 20 декабря днем -12
Участковый из Иркутска, которого подозревают в изнасиловании женщины в опорном пункте, уволен из МВД
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск запустят в мае 2019 года
В ЗС приняли закон о предоставлении лесоматериалов для жителей Иркутской области
ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов
Семинар «Сервис, туризм и экология на острове Ольхон» состоялся при поддержке ТПП ВС
Спикер ЗС Сергей Сокол провел личный прием граждан
В 2019 году продолжится работа над стратегией развития Иркутской области
Рабочий погиб на промышленной площадке в Иркутской области
В Иркутской области 26-летний парень продавал синтетические наркотики через Интернет
На сессии ЗакСобрания Иркутской области приняты изменения в закон о порядке обеспечения детей-сирот жильем
Мошенники лишили братчанина права на квартиру
При столкновении двух иномарок в Братске травмы получили трое детей и водитель
Организованная группа карманников из Новосибирска грабила квартиры иркутян
В 2019 году в Иркутской области расширят комплекс мер социальной поддержки
Пьяная женщина из Братска не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры
Женщине с 3-летним ребенком удалось спастись во время пожара в Усолье – Сибирском
Не хочу платить алименты, но желаю продать квартиру: иркутянину пришлось выплатить полмиллиона рублей своим детям, чтобы совершить сделку
Жительница Ангарска отсудила более 130 тысяч рублей у турбазы за вывих ноги
Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России
Четыре фильма покажут в Иркутском краеведческом музее
В Иркутской области мать заплатит штраф 5 000 рублей за то, что ударила сына