Сестра пропавшей без вести матери с ребенком в Бурятии: «Скорей всего, она поругалась с мужем»

В Бурятии продолжаются поиски 21-летней Анастасии Лазаревой. Напомним, она вместе с годовалой дочкой днем 14 декабря выехала из села Ильинка в Бурятии, чтобы навестить свою мать в поселке Кижинга. Девушка добралась на автобусе до Улан-Удэ, где должна была пересесть на транспорт до Кижинги. Однако в городе ее следы теряются.

Сейчас поисками молодой матери занимаются полицейские и волонтеры. Нам удалось связаться с двоюродной сестрой Анастасии Валентиной.

- Мы, конечно, очень переживаем, - сказала она. – Настя – девушка порядочная, ответственная, не могла она связаться с плохой компанией или просто остаться у друзей. Тем более, что обычно она всегда предупреждала маму, когда собиралась к ней в гости.

По мнению Валентины, скорее всего, между ней и мужем произошел конфликт.

- Правда, он это отрицает, но не могла она просто так, неожиданно уехать среди зимы, - продолжает Валентина. – Нам всем это кажется странным. Главное, чтобы наша Настя нашлась, мы так переживаем.

Сестра также добавила, что у сестры и ее мужа есть еще один ребенок, сын, которому два с половиной года. Сейчас он находится с отцом.