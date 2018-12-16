Жители поселка Усть-Орда в Иркутской области своими руками строят ледовый городок

Кто-то бесконечно жалуется, что дороги не ремонтируют, площадки не строят, тротуары не латают. А кто-то сам берет и создает вокруг себя красоту! Жители поселка Усть-Орда, что в Иркутской области, решили, что хватит ждать милостей от властей. И в этом году к Новому году начали строить красивый ледовый городок. В выходные все неравнодушные селяне выходят на улицу и трудятся, не покладая рук.

- У нас есть группа в соцсетях, где мы обсуждаем текущие проблемы, - рассказывает местная активистка Анастасия Ковтун. – Обычно, к празднику у нас в поселке ставят елку и все! Вот мы и решили, что нужно что-то менять. Ведь так хочется новогодней атмосферы.

Все своими руками.. Фото: архив героев публикации.

От слов – к делу. Нашлись и мастера: например, свою лепту вносит местный художник Владимир Цыбенок, умелец-самоучка Алексей Кузьмин и многие другие. Возят лед с местного озера, строят горки, колдуют над скульптурами… Работа кипит каждые выходные. Надо ли говорить, что стоимость новогоднего городка будет равно нулю. Потому что жители вкладывают в него свою душу, а не деньги.

- Мы еще и конкурсы детских рисунков проведем, его уже объявили, ребята готовятся, - продолжает Анастасия. – Здорово, что у нас в поселке живут такие активные и неравнодушные люди. Открытие городка запланировано на 22 декабря.

Вон сколько льда навозили. Фото: архив героев публикации.