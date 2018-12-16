Алексей Негодайло о требовании МОК вернуть медали Олимпийских игр 2014: «Я не хочу отвечать на эти вопросы»

Международный олимпийский комитет потребовал от одиннадцати российских спортсменов и их партнеров в командных видах спорта сдать медали Олимпийских игр 2014 года, которые проходили в Сочи. Соответствующее заявление сделал представитель пресс-службы организации. Назвал и причину столь радикальных мер - нарушения антидопинговых правил, якобы допущенные нашими спортсменами во время соревнований.

- МОК потребовал вернуть медали у всех 11 российских спортсменов, чьи нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи были подтверждены Спортивным арбитражным судом, и у партнеров по команде в их командных соревнованиях, - передает отметил представитель пресс-службы МОК.

В их число попали и спортсмены из Иркутской области. Бобслеисты Александр Зубков, Александр Касьянов, Алексей Негодайло. Тогда наши бобслеисты завоевали золотые медали.

Мы попытались узнать мнения самих спортсменов. Но они отказываются пока что-либо комментировать.

- Я не хочу отвечать на эти вопросы, - сказал нам по телефону Алексей Негодайло и положил трубку.