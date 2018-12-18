Александр Абраменко: Север строится

Успехи и достижения Казачинско-Ленского района в 2018 году во многом связаны со строительством и ремонтом объектов социальной сферы. В рамках государственных программ Иркутской области «Социальное развитие села» и «Развитие образования» за счет средств регионального и районного бюджетов были воплощены в жизнь многие мечты жителей северной территории. О том, что сделано, и о планах на будущее рассказал мэр Казачинско-Ленского района Александр Абраменко.

Особое внимание в 2018 году уделялось объектам спорта. Так, в поселке Улькане построили хоккейный корт. Стоимость работ составила 5,1 млн рублей. А в селе Казачинское в этот же период открыли многофункциональную спортивную площадку, на возведение которой было затрачено 5 млн рублей.

Корт в поселке Улькан. Фото: администрация Казачинско-Ленского района

Что касается сферы образования района, то здесь в самом ближайшем будущем ожидаются серьезные перемены. В 2018 году за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников был проведен текущий ремонт образовательных учреждений на общую сумму свыше 5 млн рублей.

Также идет капитальный ремонт Магистральнинской школы № 2. Он предусматривает два этапа и завершится в 2019 году. Стоимость работ - более 50 млн рублей.

В процессе ремонта будут полностью заменены окна, тепловые и сантехнические сети, отремонтирована кровля, выполнена внутренняя отделка, обновлена мебель. После этого самая большая школа Магистрального - каменная, трехэтажная - получит новую жизнь.

Магистральнинская школа № 2. Фото: администрация Казачинско-Ленского района

По словам Александра Абраменко, в 2018 году в Казачинско-Ленском районе приступили к разработке проектов, направленных на объединение под одной крышей детсадов и школ. Один из них, на 200 мест, планируется реализовать как раз в Магистральном. Проекты на 100 мест готовятся для поселков Небель и Карам.

Также в стадии готовности находятся еще два перспективных проекта. Речь идет о школе на 200 учеников в деревне Ключи и спортивно-оздоровительном комплексе при школе села Казачинское. Серьезная реконструкция ждет и расположенный в райцентре Дом культуры. Она обойдется областному и районному бюджетам более чем в 50 млн рублей. В результате в ДК появится новый зрительный зал на 250 мест. Открыть обновленный очаг культуры предполагается в 2019 году.

Зрительный зал РДК в селе Казачинское. Фото: администрация Казачинско-Ленского района

Как пояснил Александр Абраменко, зрительный зал являлся пристроем к основному зданию ДК. Его работа была прекращена более 10 лет назад, при этом сам пристрой впоследствии демонтировали.

- В районном центре, где живет более трех тысяч человек, это единственный Дом культуры, - подчеркнул мэр. - Его реконструкция имеет большое значение для жителей Казачинского и близлежащих деревень. Обновленное здание с современным зрительным залом станет для селян долгожданным подарком.

Также глава территории рассказал об успешной реализации в районе проекта «Народные инициативы». Средства направляются на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, текущий ремонт и оснащение объектов культуры, установку детских и спортивных площадок, приобретение техники для нужд ЖКХ, освещение населенных пунктов и многое другое. В рамках данного проекта приобретены новый автобус для пассажирских перевозок и два микроавтобуса для отдела культуры и МБУ «База отдыха «Талая» для перевозки детей.

За счет дорожного фонда в районе выполнен ремонт дорог местного значения на сумму 8,8 млн рублей. В рамках государственной программы Иркутской области «Энергоэффективность и энергосбережение» с участием средств регионального бюджета в деревне Карнаухова Казачинско-Ленского района начались работы по установке автономной солнечной электростанции, стоимостью 11 млн рублей. Также на заключительном этапе находятся работы по вводу в эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов, построенного в 2016 - 2017 годах по федеральной программе «Охрана озера Байкал».

Большая работа в районе ведется и в рамках социально-экономического партнерства. В этом году благодаря соглашениям с предприятиями проведен ремонт образовательных учреждений, районной больницы, разрабатывается необходимая проектно-сметная документация, выполняются инженерно-строительные и экологические изыскания.

За счет средств областного бюджета, а это более 20 млн рублей, заканчивается капитальный ремонт больницы в районном центре. Это хороший подарок жителям села Казачинское к Новому году.

- Север строится, - говорит Александр Абраменко. - Это значит, что есть перспективы развития и есть будущее.

Площадка в селе Казачинское. Фото: администрация Казачинско-Ленского района

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Новый год - символ обновления и перемен

- Уважаемые жители Казачинско-Ленского района и всей Иркутской области! Этот год мы провожаем с хорошими чувствами, ведь он был добрым и динамичным. Многое из того, что было задумано, стало реальностью. Мы создавали безопасные и комфортные условия проживания, строили современные спортивные площадки, развивали дорожно-транспортную инфраструктуру, внедряли важные проекты. Большое внимание было направлено на модернизацию наших образовательных учреждений, поддержку социальной сферы. Новый год - это время надежд, исполнения заветных желаний, символ обновления и перемен. Верим, что в 2019 году мы продолжим двигаться дорогой прогресса и будем успешно решать самые смелые и серьезные задачи. Желаю всем удачи в Новом году! Пусть он будет позитивным во всех отношениях и подарит много счастливых моментов каждому человеку.

Александр Абраменко, мэр Казачинско-Ленского района.