Александр Марусов: Кроме нас порядок никто не наведет

2018 год стал знаковым для Карлукского муниципального образования. В результате плодотворной работы удалось реализовать значимые для поселения мероприятия. Чего удалось достичь, а какие планы только предстоит воплотить в жизнь, рассказывает глава Карлукского муниципального образования Александр Васильевич Марусов.

- Александр Васильевич, накануне Нового года принято подводить итоги года уходящего. Какой след он оставил в жизни Карлука?

- Для нас 2018 год был годом упорной и продуктивной работы и ознаменовался несколькими знаковыми событиями. Прежде всего границы муниципального образования были поставлены на кадастровый учет. Для этого администрацией поселения была проделана огромная работа, на которую ушло более 5 лет. Согласно новым границам, значительно увеличилась площадь земельных участков под индивидуальное жилищное строительство! Еще одна хорошая новость: из областного бюджета нам были выделены средства на разработку проекта планировки и проекта межевания земельного участка за бывшей Карлукской птицефабрикой. А это значит, что в 2019 году жители поселения получат, согласно областному законодательству, возможность реализовать свое право на бесплатное получение земельных участков.

Еще два события, которые произошли в 2018 году и которыми мы гордимся, – это строительство хоккейного корта и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги на «Зверохозяйство». На ПСД из бюджета было выделено 1 млн 240 тыс. рублей и еще порядка 780 тысяч на экспертизу. Сам капитальный ремонт дороги с твердым покрытием обойдется в 100 млн рублей. Предстоит большая работа по включению данного объекта в областную программу на 2020 год.

Затрагивая тему жилищно-коммунального хозяйства, не могу не коснуться вопроса водоснабжения поселка. В 2018 году по концессионному соглашению для оказания коммунальной услуги населению приступило к работе ООО «Чистые Ключи». Теперь собственники более 500 земельных участков гарантированно будут получать питьевую воду на условиях своевременной оплаты. Вся необходимая инженерная инфраструктура была построена силами местной администрации и самих жителей.

Хоккейный корт. Фото: архив администрации

- Вы сказали, что в решении такого важного вопроса, как организация водоснабжения, принимали участие сами жители. Какую роль они играют в решении вопросов развития поселения?

- Население у нас всегда занимает активную гражданскую позицию. Вот пример: жительница Карлука Виктория Геннадьевна Суворова в единый день приема граждан дозвонилась в приемную президента РФ по вопросу необходимости проведения капитального ремонта школы и детского сада № 1. Было дано поручение для решения этой задачи. Уже сейчас администрацией Иркутского района проводится работа по подготовке проектно-сметной документации по ремонту школы и строительству начальной школы и детского сада. Согласно поручению президента, капитальный ремонт школы должен завершиться до 1 сентября 2019 года, и я уверен, что так и будет.

Активно у нас реализуется и программа «Народные инициативы», в разработке мероприятий которых также активно участвует население. В нынешнем году на эти цели было выделено около 1 млн рублей, которые пошли на приобретение спортинвентаря, а также на цели благоустройства: организацию площадок для сбора ТБО, приобретение контейнеров, бензокосилок. Мы стараемся, чтобы Карлук был чистым, выглядел ухоженным и современным. Но я всегда говорю, насколько чисто будет в нашем поселке, зависит только от самих жителей. Кроме нас порядок никто не наведет.

- Какие задачи перед поселением стоят в 2019 - 2020 годах?

- Из всех знаковых событий я бы выделил строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, которое запланировано на 2020 год. В этом году мы получим положительное заключение экспертизы по проектно-сметной стоимости и экологии. Наши жители активно участвуют в спортивной жизни не только села, но и всего района и области в целом, занимая при этом призовые места. И такие инициативы мы как местная власть, считаю, должны поддерживать и создавать для этого все условия. В настоящее время все спортивные секции в Карлуке работают бесплатно. Мы понимаем, что развитие физической культуры и спорта - это залог здоровья нашего населения!

Конечно, вопросов, которые предстоит решить в 2019 году, много. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее! Хочу сказать спасибо сотрудникам администрации Карлукского муниципального образования, администрации Иркутского района, правительству области, депутатам Дум всех уровней и жителям нашего муниципального образования за совместную работу. Вместе мы – сила!

Поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Желаю здоровья, счастья, удачи и реализации всех намеченных планов!