2018-12-18T14:30:32+03:00
Спорт

Трансляция матча «Байкал-Энергия» - «Волга» на сайте irk.kp.ru

Перед очной встречей «Байкал-Энергию» и «Волгу» разделяют пять строчек в таблице [трансляция начнется в 19.00]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Трансляция матча «Байкал-Энергия» - «Волга» на сайте irk.kp.ruТрансляция матча «Байкал-Энергия» - «Волга» на сайте irk.kp.ruФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, иркутские болельщики! Во вторник, 18 декабря не пропустите очередной домашний матч «Байкал-Энергии». На льду стадиона «Труд» бело-синие скрестят клюшки с ульяновской «Волгой». Если вы не успеваете на игру, не беда. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на официальных сайтах «Байкал-Энергии» и «Комсомольской правды» в Иркутске irk.kp.ru. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по иркутскому времени.

Трансляция матча "Байкал-Энергия" - "Волга" .XXVII чемпионат России по хоккею с мячом. Суперлига. I этап. "Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Волга" (Ульяновск). Прямая трансляция матча. (с) Хоккейный клуб "Байкал-Энергия", 2018. Съёмка ТО "Маск-Медиа". Комментатор засл. арт. РФ Яков Воронов http://www.baikal-energy.ru

А пока напомним турнирный расклад перед встречей. «Байкал-Энергия», благодаря последним домашним победам, поднялась на 8-ю строчку в таблице. У нашей дружины в активе 16 очков. У «Волги» дела в нынешнем сезоне идут хуже. Команда из Ульяновска с багажом в 5 очков, расположилась на 13-м месте.

Напомним, в прошлом туре «Байкал-Энергия» на своем льду обыграла аутсайдера Суперлиги кировскую «Родину» со счетом 7:2, а «Волга» потерпела чувствительное поражение в Хабаровске от действующего чемпиона России «СКА-Нефтяника» со счетом 2:10.

Добавим, что следующий матч иркутская дружина проведет уже на выезде. 22 декабря подопечные Андрея Рушкина сыграют с «Сибсельмашем» в Новосибирске.

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Трансляция матча «Байкал-Энергия» - «Родина» на сайте irk.kp.ru

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