Новогодние спектакли 2018-2019 в Иркутске: афиша, билеты, расписание
Тук, тук, тук! Вы слышите? Новый год уже стучится к нам в двери, а помощницы главного волшебника зимы - снежинки уже разукрасили стеклянные окна старинных усадьб Иркутска – красота! Так и хочется без устали бродить по улочкам родного города и вглядываться в узоры зимы. А если посмотреть в другую сторону, то можно залюбоваться елками и городскими украшениями. Ну как вам? Достаточно новогоднего настроения? А если нет, то «Комсомолка» подготовила для вас обзор самых веселых новогодних представлений для детей и взрослых на предстоящие выходные.
«Полярная экспедиция» в «Аистенке»
Самых маленьких, самых милых и любимых ждут в театре кукол «Аистенок». Родители, не забудьте приготовить для своего чада новогодний костюм. Здесь будут рады всем: снежинкам, богатырям, принцессам, супергероям и даже лесным зверюшкам.
- Мы ждем всех малышей и их родителей и приглашаем в удивительное приключение, - рассказали в пресс-службе театра. Ведь, так трогательно смотреть на радостные лица своих малышей, которые верят в волшебство.
Здесь все вместе они отправятся в Арктику, чтобы увидеть рождение белого медвежонка Умки. Вместе с юным полярником детишки познакомятся с природой, преданиями народов Севера и даже жизнью метеорологов на Полярной станции. Но это еще не все. Спектакль посмотрели, пора и повеселиться. А холе зрители встретятся с гостями из Антарктиды и поиграют с Дедом Морозом и Снегурочкой возле елки. Самых активных ждут сюрпризы и сладкие подарки.
Театр кукол «Аистенок»,
Ул. Байкальска, 32.
29 – 31 декабря, 2 – 4 января в 10:00, 13:00, 16:00.
Стоимость билетов: от 250 рублей.
«Волшебное кольцо» в Музыкальном театре
- Дорогие ребятишки! Девчонки и мальчишки, а также их родители, бабушки и дедушки! Спешим, спешим к вам на праздник, - зазывают актеры музыкального театра. - В подарок везём волшебную историю — музыкальную сказку.
В самом большом театре Иркутска ждут самых маленьких иркутян на представление под названием «Волшебное кольцо». Эту сказку про доброго парнишку Мартынко и его друзей любят все ребятишки. Ведь эта история про счастливое и благородное спасение. Сначала главный герой вызволяет из беды собачку, кошечку и змейку, а потом и эта троица помогает Мартынко получить волшебное кольцо. Ведь главное в жизни – это доброта, дружба и любовь. Очень поучительно. А после всех перипетий герои сказки поиграют и потанцуют со зрителями.
Иркутский областной музыкальный театр имени Н.М. Загурского,
ул. Седова, 29.
29, 30 декабря, 2- 4 января в 10:00, 13:00, 16:00.
Стоимость билетов: от 150 рублей.
«Заветный свиток для Морозко» в ТЮЗе
О вечных ценностях расскажут актеры театра юного зрителя в Иркутске. Добрая душа – Любаша не покладая рук и сил трудится по дому и выполняет все прихоти своей злобной сестры Павы. А все почему? Да потому что Любаша славилась своей красотой и прилежным нравом. Не смогла удержаться от зависти сестра и решила соврать Любаше, сказала, что ее жених больше не любит ее. Не выдержала такого горя юная девица, бросилась в колодец, но попала в Волшебное царство к Морозко. Много испытаний на ее плечи выпало, но, преодолев все, Любаша возвратилась назад к своему суженному.
- Доброта и трудолюбие, готовность помочь всякому живому существу, нуждающемуся в помощи, обретение настоящих друзей, преодолели и холод, и злобу, и все напасти, - рассказывают актеры театра.
В волшебство надо верить, ведь, добро в конечном итоге всегда побеждает зло.
Иркутский областной театр юного зрителя,
ул. Ленина, 23.
29 - 31 декабря, 2 – 4 января в 10:00, 13:00, 16:00.
Стоимость билетов: 300 рублей.
«Новогодние приключения Маши и Вити»
Мамы и папы, а помните замечательный фильм «Новогодние приключения Маши и Вити» 1975 года? Конечно помните, ведь, многие поколения выросли на этой чудесной истории о приключениях двух друзей. Охлопковцы решили взять за основу этот рассказ и добавить спецэффектов. В прямом смысле.
- А также нетленные зонги, написанные поэтом Владимиром Луговым и композитором Геннадием Гладковым, - отмечают в пресс-службе театра. - Настоящим хитам не вышел срок, и малыши третьего тысячелетия услышат их в новых красках! Айда – за приключениями!
В бой за спасение Снегурочки Маша и Витя отправятся через портал, который им откроет новомодный гаджет, созданный по последнему слову техники. Во время всего спектакля зрителей ждет уникальное оформление, компьютерная графика и видеоконтент.
"Новогодние приключения Маши и Вити". Фото: Анатолий Бызов.
Иркутский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова,
ул. Карла-Маркса, 14.
29 – 30 декабря, 2 4 января в 11:00, 13:00, 16:30.
Стоимость билетов: от 100 рублей.
«Иван-Царевич и Новый год»
Кто самый главный злодей российских сказок, ну-ка отгадайте! Да что тут гадать. Конечно же, Кощей Бессмертный, который уже тысячу лет томиться в образе скелета и творит бесчестия в округе. Вот и решил он перед новым годом заточить Деда Мороза и Снегурочку в каменную башню, чтобы дети всего мира перестали верить в волшебство. Вот негодяй! Кто же осмелиться бросить вызов Кощею? Конечно же герой – Иван Царевич. Молодец встречает по пути дочку Бабу Яги и злого Медведя, которые оказались вовсе не злыми, а помогли царевичу вызволить главного волшебника зимы и его внучку. Это вам не железный человек, тут все серьезнее.
- Как только Иван Царевич вместе со своими новыми друзьями вызволит Деда Мороза и Снегурочку, всех ждут игры и подарки, - сообщили в пресс-службе театра. – Заведем хоровод, расскажем стихи и выберем самый лучший новогодний костюм.
"Иван Царевич и Новый год". Фото: театр народной драмы.
Иркутский городской театр народной драмы,
ул. Мухиной, 13а.
29 декабря в 11:00.
Стоимость билетов: от 200 рублей.
«Автомобиль новогодних чудес» в Филармонии
Эта история повествует о маленьком поросенке, который прислуживает у страшной владелицы магазина игрушек «Слеза ребенка» госпожи Белладонны. Ему приходится изо дня в день клянчить и выпрашивать у прохожих деньги. Поросенок рассказывает людям сказку «Три поросенка», выдавая ее за правду, и просит подать на домики его «бездомным» братишкам. Но слишком тяжело было маленькому хрюшке, сердце так и подсказывало, что все это неправильно. И вот смелый Фунтик решает сбежать от злой хозяйки. Но госпожа так просто решила не спускать с рук такое самовольство. Чем закончится эта история? Тогда бегом в Филармонию! Будет очень интересно и увлекательно!
Иркутска областная филармония,
ул. Дзержинского, 5.
29 и 30 декабря в 10:00 и 12:00.
Стоимость билетов: 250 рублей.
Юбилейные «Рождественские встречи» в Драмтеатре
Уже традиционные «Рождественские встречи» в Иркутском академическом драматическом театре имени Н.П. Охлопкова в этот году станут десятыми. Это не спектакль, а скорее концерт. В теплой, приятной и дружественной атмосфере споют охлопковцы для любимых зрителей.
- Рождественские встречи: 10 лет спустя» - отличный шанс вспомнить лучшие хиты за этот период, - рассказали в пресс-службе театра.
Чем же удивят нас артисты? На сцену выйдет лирически дуэт Золушки и принца, цыганский табор во главе с темпераментной гадалкой зажгут по полной программе. А как вам жгучий моряк, который мерз и плыл через моря и океаны? А может вам придется по душе сосед, что играет на кларнете и трубе? На подмостках будут царить красота, гармония, волшебство и, конечно же, любовь.
"Рождественские встречи". Фото: Анатолий Бызов.
Иркутский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова,
ул. Карла-Маркса, 14.
29 декабря в 18:30
Стоимость билетов: от 150 рублей.
Найдите «Зигзаг удачи» в Филармонии
Целый квест в погоне за подарками развернется в Иркутской областной филармонии. Главными участниками события станете вы – зрители. На входе каждому дадут специальную инструкцию – карту, выполнение которой и приведет всех к новогоднему подарку. И все это под звуки музыки от фортепиано, аккордеона, гитары в сопровождении сопрано, баритона и эстрадного вокала.
Иркутска областная филармония,
ул. Дзержинского, 5.
30 декабря в 18:30.
Стоимость билетов: от 350 рублей.
Новогодний концерт Иркутского Губернаторского оркестра
Ритмы вальса от Иоганна Штрауса в исполнении Иркутского Губернаторского оркестра прозвучат в филармонии. Надеваем бальные платья и фраки, делаем прически, начищаем туфельки и вперед на бал! Целый вечер, посвященный творчеству великого музыканта, не даст соскучиться никому. Кстати, прозвучат не только головокружительные ритмы вальса. В программе полька, кадриль и марши. Окунитесь в эпоху прошлого и подарите себе массу ярких впечатлений и эмоций, ведь, они та нужны в преддверии Нового года.
Иркутска областная филармония,
ул. Дзержинского, 5.
28 декабря в 18:30.
Стоимость билетов: от 500 рублей.
«Эволюция» в Ботаническом саду
Уникальная выставка откроется в Ботаническом саду биолого-почвенного факультета.
- На выставке можно увидеть, как выглядели трилобиты — вымершие морские членистоногие эпохи палеозоя, и посмотреть на окаменевшие отпечатки девонских рыб, - рассказали организаторы выставки.
Помимо этого живые растения, окаменелые останки, горные породы и многое другое.
А для самых маленьких будет работать интерактивная зона «Раскопки», где дети смогут почувствовать себя исследователями.
Ботанический сад ИГУ,
ул. Кольцова, 93.
29, 30 декабря в 9:00.
Стоимость билетов: от 130 рублей.
«Новогоднее расследование» в Краеведческом музее
В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея зовет всех детей и их родителей на праздничную программу «Новогоднее расследование». Интерактивное театрализованное представление не даст соскучиться никому. Почувствуйте себя Шерлоком Холмсем, который пытливо находит и разгадывает самые запутанные дела.
Краеведческий музей,
ул. Карла Маркса, 2.
29 декабря в 10:00.
Стоимость билетов: 250 рублей.
«Сказка ожидает в полночь» вас в Музее Декабристов
Ну куда же без любимого Щелкунчика в Новогоднюю ночь? Конечно, никуда! Поэтому музей декабристов Иркутска решил воссоздать знаменитую сказку Гофмана прямо в доме Волконских. Сам мышиный король уже точит свое оружие, чтобы победить главного новогоднего солдатика.
Музей декабристов,
ул. Волконского, 10.
29, 30 декабря в 12:00.
Стоимость билетов: 300 рублей.
«Капризы Деда Мороза» в Тальцах
А вы знали, что главный волшебник зимы может капризничать? Оказалось, может. И этому есть веский довод. Ему сообщили, что все дети Иркутска плохо вели себя в уходящем году. А все мы знаем, что только хорошие дети получают подарки. Что же делать Морозу? Ведь, Новый год может не наступить. Ребята, срочно выезжайте в Тальцы! Месте с лесными зверями убедите Дедушку не горевать! Вся надежда только на вас.
Новогодние капризы Деда Мороза. Фото: официальный сайт Байкальского Деда Мороза.
Архитектурно – этнографический музей «Тальцы»,
47 км Байкальского тракта.
29 декабря в 10:00.
Стоимость билета: индивидуально.
Мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров
Все мы знаем, что самый лучший подарок – это тот, который сделан собственными руками. Этому и будут посвящены мастер-классы в Художественном музее. Здесь вас научат самым новейшим техникам в области рукоделия. Без оригинальной открытки домой никто не уйдет.
Художественный музей,
ул. Карла – Маркса, 23.
29 декабря, 14:00.
Стоимость билетов: от 50 рублей.