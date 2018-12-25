Новогодние спектакли 2018-2019 в Иркутске: афиша, билеты, расписание

Тук, тук, тук! Вы слышите? Новый год уже стучится к нам в двери, а помощницы главного волшебника зимы - снежинки уже разукрасили стеклянные окна старинных усадьб Иркутска – красота! Так и хочется без устали бродить по улочкам родного города и вглядываться в узоры зимы. А если посмотреть в другую сторону, то можно залюбоваться елками и городскими украшениями. Ну как вам? Достаточно новогоднего настроения? А если нет, то «Комсомолка» подготовила для вас обзор самых веселых новогодних представлений для детей и взрослых на предстоящие выходные.

«Полярная экспедиция» в «Аистенке»

Самых маленьких, самых милых и любимых ждут в театре кукол «Аистенок». Родители, не забудьте приготовить для своего чада новогодний костюм. Здесь будут рады всем: снежинкам, богатырям, принцессам, супергероям и даже лесным зверюшкам.

- Мы ждем всех малышей и их родителей и приглашаем в удивительное приключение, - рассказали в пресс-службе театра. Ведь, так трогательно смотреть на радостные лица своих малышей, которые верят в волшебство.

Здесь все вместе они отправятся в Арктику, чтобы увидеть рождение белого медвежонка Умки. Вместе с юным полярником детишки познакомятся с природой, преданиями народов Севера и даже жизнью метеорологов на Полярной станции. Но это еще не все. Спектакль посмотрели, пора и повеселиться. А холе зрители встретятся с гостями из Антарктиды и поиграют с Дедом Морозом и Снегурочкой возле елки. Самых активных ждут сюрпризы и сладкие подарки.

Театр кукол «Аистенок»,

Ул. Байкальска, 32.

29 – 31 декабря, 2 – 4 января в 10:00, 13:00, 16:00.

Стоимость билетов: от 250 рублей.

«Волшебное кольцо» в Музыкальном театре

- Дорогие ребятишки! Девчонки и мальчишки, а также их родители, бабушки и дедушки! Спешим, спешим к вам на праздник, - зазывают актеры музыкального театра. - В подарок везём волшебную историю — музыкальную сказку.

В самом большом театре Иркутска ждут самых маленьких иркутян на представление под названием «Волшебное кольцо». Эту сказку про доброго парнишку Мартынко и его друзей любят все ребятишки. Ведь эта история про счастливое и благородное спасение. Сначала главный герой вызволяет из беды собачку, кошечку и змейку, а потом и эта троица помогает Мартынко получить волшебное кольцо. Ведь главное в жизни – это доброта, дружба и любовь. Очень поучительно. А после всех перипетий герои сказки поиграют и потанцуют со зрителями.

Иркутский областной музыкальный театр имени Н.М. Загурского,

ул. Седова, 29.

29, 30 декабря, 2- 4 января в 10:00, 13:00, 16:00.

Стоимость билетов: от 150 рублей.

«Заветный свиток для Морозко» в ТЮЗе

О вечных ценностях расскажут актеры театра юного зрителя в Иркутске. Добрая душа – Любаша не покладая рук и сил трудится по дому и выполняет все прихоти своей злобной сестры Павы. А все почему? Да потому что Любаша славилась своей красотой и прилежным нравом. Не смогла удержаться от зависти сестра и решила соврать Любаше, сказала, что ее жених больше не любит ее. Не выдержала такого горя юная девица, бросилась в колодец, но попала в Волшебное царство к Морозко. Много испытаний на ее плечи выпало, но, преодолев все, Любаша возвратилась назад к своему суженному.

- Доброта и трудолюбие, готовность помочь всякому живому существу, нуждающемуся в помощи, обретение настоящих друзей, преодолели и холод, и злобу, и все напасти, - рассказывают актеры театра.

В волшебство надо верить, ведь, добро в конечном итоге всегда побеждает зло.

Иркутский областной театр юного зрителя,

ул. Ленина, 23.

29 - 31 декабря, 2 – 4 января в 10:00, 13:00, 16:00.

Стоимость билетов: 300 рублей.

«Новогодние приключения Маши и Вити»

Мамы и папы, а помните замечательный фильм «Новогодние приключения Маши и Вити» 1975 года? Конечно помните, ведь, многие поколения выросли на этой чудесной истории о приключениях двух друзей. Охлопковцы решили взять за основу этот рассказ и добавить спецэффектов. В прямом смысле.

- А также нетленные зонги, написанные поэтом Владимиром Луговым и композитором Геннадием Гладковым, - отмечают в пресс-службе театра. - Настоящим хитам не вышел срок, и малыши третьего тысячелетия услышат их в новых красках! Айда – за приключениями!

В бой за спасение Снегурочки Маша и Витя отправятся через портал, который им откроет новомодный гаджет, созданный по последнему слову техники. Во время всего спектакля зрителей ждет уникальное оформление, компьютерная графика и видеоконтент.

"Новогодние приключения Маши и Вити". Фото: Анатолий Бызов.

Иркутский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова,

ул. Карла-Маркса, 14.

29 – 30 декабря, 2 4 января в 11:00, 13:00, 16:30.

Стоимость билетов: от 100 рублей.

«Иван-Царевич и Новый год»

Кто самый главный злодей российских сказок, ну-ка отгадайте! Да что тут гадать. Конечно же, Кощей Бессмертный, который уже тысячу лет томиться в образе скелета и творит бесчестия в округе. Вот и решил он перед новым годом заточить Деда Мороза и Снегурочку в каменную башню, чтобы дети всего мира перестали верить в волшебство. Вот негодяй! Кто же осмелиться бросить вызов Кощею? Конечно же герой – Иван Царевич. Молодец встречает по пути дочку Бабу Яги и злого Медведя, которые оказались вовсе не злыми, а помогли царевичу вызволить главного волшебника зимы и его внучку. Это вам не железный человек, тут все серьезнее.

- Как только Иван Царевич вместе со своими новыми друзьями вызволит Деда Мороза и Снегурочку, всех ждут игры и подарки, - сообщили в пресс-службе театра. – Заведем хоровод, расскажем стихи и выберем самый лучший новогодний костюм.

"Иван Царевич и Новый год". Фото: театр народной драмы.

Иркутский городской театр народной драмы,

ул. Мухиной, 13а.

29 декабря в 11:00.

Стоимость билетов: от 200 рублей.

«Автомобиль новогодних чудес» в Филармонии

Эта история повествует о маленьком поросенке, который прислуживает у страшной владелицы магазина игрушек «Слеза ребенка» госпожи Белладонны. Ему приходится изо дня в день клянчить и выпрашивать у прохожих деньги. Поросенок рассказывает людям сказку «Три поросенка», выдавая ее за правду, и просит подать на домики его «бездомным» братишкам. Но слишком тяжело было маленькому хрюшке, сердце так и подсказывало, что все это неправильно. И вот смелый Фунтик решает сбежать от злой хозяйки. Но госпожа так просто решила не спускать с рук такое самовольство. Чем закончится эта история? Тогда бегом в Филармонию! Будет очень интересно и увлекательно!

Иркутска областная филармония,

ул. Дзержинского, 5.

29 и 30 декабря в 10:00 и 12:00.

Стоимость билетов: 250 рублей.

Юбилейные «Рождественские встречи» в Драмтеатре

Уже традиционные «Рождественские встречи» в Иркутском академическом драматическом театре имени Н.П. Охлопкова в этот году станут десятыми. Это не спектакль, а скорее концерт. В теплой, приятной и дружественной атмосфере споют охлопковцы для любимых зрителей.

- Рождественские встречи: 10 лет спустя» - отличный шанс вспомнить лучшие хиты за этот период, - рассказали в пресс-службе театра.

Чем же удивят нас артисты? На сцену выйдет лирически дуэт Золушки и принца, цыганский табор во главе с темпераментной гадалкой зажгут по полной программе. А как вам жгучий моряк, который мерз и плыл через моря и океаны? А может вам придется по душе сосед, что играет на кларнете и трубе? На подмостках будут царить красота, гармония, волшебство и, конечно же, любовь.

"Рождественские встречи". Фото: Анатолий Бызов.

Иркутский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова,

ул. Карла-Маркса, 14.

29 декабря в 18:30

Стоимость билетов: от 150 рублей.

Найдите «Зигзаг удачи» в Филармонии

Целый квест в погоне за подарками развернется в Иркутской областной филармонии. Главными участниками события станете вы – зрители. На входе каждому дадут специальную инструкцию – карту, выполнение которой и приведет всех к новогоднему подарку. И все это под звуки музыки от фортепиано, аккордеона, гитары в сопровождении сопрано, баритона и эстрадного вокала.

Иркутска областная филармония,

ул. Дзержинского, 5.

30 декабря в 18:30.

Стоимость билетов: от 350 рублей.

Новогодний концерт Иркутского Губернаторского оркестра

Ритмы вальса от Иоганна Штрауса в исполнении Иркутского Губернаторского оркестра прозвучат в филармонии. Надеваем бальные платья и фраки, делаем прически, начищаем туфельки и вперед на бал! Целый вечер, посвященный творчеству великого музыканта, не даст соскучиться никому. Кстати, прозвучат не только головокружительные ритмы вальса. В программе полька, кадриль и марши. Окунитесь в эпоху прошлого и подарите себе массу ярких впечатлений и эмоций, ведь, они та нужны в преддверии Нового года.

Иркутска областная филармония,

ул. Дзержинского, 5.

28 декабря в 18:30.

Стоимость билетов: от 500 рублей.

«Эволюция» в Ботаническом саду

Уникальная выставка откроется в Ботаническом саду биолого-почвенного факультета.

- На выставке можно увидеть, как выглядели трилобиты — вымершие морские членистоногие эпохи палеозоя, и посмотреть на окаменевшие отпечатки девонских рыб, - рассказали организаторы выставки.

Помимо этого живые растения, окаменелые останки, горные породы и многое другое.

А для самых маленьких будет работать интерактивная зона «Раскопки», где дети смогут почувствовать себя исследователями.

Ботанический сад ИГУ,

ул. Кольцова, 93.

29, 30 декабря в 9:00.

Стоимость билетов: от 130 рублей.

«Новогоднее расследование» в Краеведческом музее

В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея зовет всех детей и их родителей на праздничную программу «Новогоднее расследование». Интерактивное театрализованное представление не даст соскучиться никому. Почувствуйте себя Шерлоком Холмсем, который пытливо находит и разгадывает самые запутанные дела.

Краеведческий музей,

ул. Карла Маркса, 2.

29 декабря в 10:00.

Стоимость билетов: 250 рублей.

«Сказка ожидает в полночь» вас в Музее Декабристов

Ну куда же без любимого Щелкунчика в Новогоднюю ночь? Конечно, никуда! Поэтому музей декабристов Иркутска решил воссоздать знаменитую сказку Гофмана прямо в доме Волконских. Сам мышиный король уже точит свое оружие, чтобы победить главного новогоднего солдатика.

Музей декабристов,

ул. Волконского, 10.

29, 30 декабря в 12:00.

Стоимость билетов: 300 рублей.

«Капризы Деда Мороза» в Тальцах

А вы знали, что главный волшебник зимы может капризничать? Оказалось, может. И этому есть веский довод. Ему сообщили, что все дети Иркутска плохо вели себя в уходящем году. А все мы знаем, что только хорошие дети получают подарки. Что же делать Морозу? Ведь, Новый год может не наступить. Ребята, срочно выезжайте в Тальцы! Месте с лесными зверями убедите Дедушку не горевать! Вся надежда только на вас.

Новогодние капризы Деда Мороза. Фото: официальный сайт Байкальского Деда Мороза.

Архитектурно – этнографический музей «Тальцы»,

47 км Байкальского тракта.

29 декабря в 10:00.

Стоимость билета: индивидуально.

Мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров

Все мы знаем, что самый лучший подарок – это тот, который сделан собственными руками. Этому и будут посвящены мастер-классы в Художественном музее. Здесь вас научат самым новейшим техникам в области рукоделия. Без оригинальной открытки домой никто не уйдет.

Художественный музей,

ул. Карла – Маркса, 23.

29 декабря, 14:00.

Стоимость билетов: от 50 рублей.