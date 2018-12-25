Счастливое спасение: сотрудники МЧС из Бурятии помогли рыбаку, у которого отнялись ноги

Решил выловить перед Новым годом рыбку, но вместо золотой красавицы, исполняющей желания, напоролся на беду. Житель Бурятии вечером 21 декабря позвонил в службу МЧС и попросил о помощи.

Оказалось, во время подледной рыбалки его палатку унесло ветром в сторону острова. Рыбак остался на холодном ветру без всякой защиты от холода. Это вынудило его и самого отправиться в сторону острова в надежде укрыться там от метели. Но через 8 часов он связался со спасателями - от холода коченели руки и отнимались ноги. Находиться дальше без палатки на морозе было нельзя.

- Уже через полтора часа поисков рыбак был найден в пяти километрах от села Исток, инспекторы доставили его на берег и передали медикам, - рассказали в пресс – службе ГУ МЧС по Республике Бурятия.

Стоит отметить, что на поиски пропавшего выехали сотрудники МЧС. Спасательная операция прошла успешно, несмотря на то, что дул сильный порывистый ветер и метель. Видимость была практически нулевая.

Инспекторы по маломерным судам в очередной раз напоминают о том, что стоит воздерживаться от рыбалки и выхода на водоемы в ветреную погоду. Соблюдайте меры безопасности и не рискуйте своим здоровьем зря.