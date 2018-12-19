Бизнесменам Приангарья помогают советом и делом

150 доказательств скептикам.

У русского человека, особенно у предпринимателя, есть уникальная черта - безоговорочно верить в плохие новости и сомневаться в хороших. Сомневаться ровно до тех пор, пока ему не предоставят десятки доказательств, а затем он должен на личном опыте убедиться, что новость действительно хорошая. Что ж, у нас есть 150 доказательств хорошей новости, называемой «Государственная поддержка бизнеса».

О чем мы? В Иркутской области с 2013 года работает Фонд поддержки предпринимательства. В настоящее время в его структуру входит пять центров: кластерного развития, инжиниринга, сертификации, стандартизации и испытаний, а также поддержки экспортно-ориентированных предприятий и, непосредственно, предпринимательства. За это время отдельные услуги получили тысячи предпринимателей, но 150 из них имеют историю успеха, неразрывно и неоднократно связанную с ФПП.

- Сегодня мы продолжаем политику, заданную в самом начале нашей деятельности, - отметила Наталья Давыдова, директор фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области». - По-прежнему оказываем информационные и образовательные услуги, организуем семинары, круглые столы и другие мероприятия.

Между тем каждый год фонд реализует все новые и новые идеи. Так, в 2018-м запустили шоу-акселератор предпринимательских проектов «Ап, стартап!». В его рамках собирают начинающих и опытных предпринимателей с лучшими бизнес-идеями, приставляют к ним менторов от крупнейших бизнесов Иркутской области, доводят идею до этапа запуска через защиту проектов. Победителям обеспечено сопровождение фонда в течение года.

Кроме того, в 2018-м был проведен тренинг «Мама - предприниматель». Бесплатное обучение прошли 30 жительниц Иркутской области. А победительница конкурса лучших проектов получила грант в размере 100 тысяч рублей.

Центр поддержки экспортно-ориентированных предпринимателей - это тоже новшество, появившееся в текущем году.

- Сейчас это одно из приоритетных направлений, потому что предприниматели Иркутской области предлагают много интересных товаров и услуг, которые могут достойно представить наш регион за пределами Российской Федерации, - подчеркнула Наталья Давыдова. - В течение 2018 года мы организовали для бизнесменов Приангарья три зарубежные выставки - в Японии, Монголии и Китае. Результатом каждой стали два и более контракта. А всего их было заключено восемь. Центр пользуется большой популярностью. С первых дней его работы мы объявили о приеме заявок на следующий год, и к сегодняшнему дню таковых накопилось уже свыше 70. Это заявки на проведение различных маркетинговых исследований, создание сайтов на иностранных языках, участие в зарубежных выставках-ярмарках, сертификацию продукции под условия той страны, куда предполагается экспортировать товар. Надо сказать, что этот центр не является финансовым инструментом и не дает прямые субсидии предпринимателям. Но он оплачивает участие в бизнес-миссиях и другие услуги.

Также фонд оказывает поддержку компаниям, которые занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. По таким вопросам предприниматели обращаются в Региональный центр инжиниринга - представительство Фонда содействия инновациям. В рамках этой деятельности заключены соглашения практически со всеми вузами Приангарья.

В 2018 году Иркутская область вошла в число пилотных территорий страны, которые включатся в программу «доращивания» предпринимателей. Суть ее заключается в обучении участию в тендерах. Оператором проекта тоже стал Региональный центр инжиниринга, а участниками - производственные предприятия.

Что касается Центра сертификации, стандартизации и испытаний, то в его рамках идут работы по технологической поддержке машиностроительных предприятий. А Центр кластерного развития сегодня готовится содействовать созданию сельхозкооперативов.

В следующем году фонд проведет уже ставший традиционным

«Байкал Бизнес Форум», в рамках которого оглашается Инвестиционное послание губернатора Иркутской области.

- Мы постараемся сделать программу форума насыщенной и интересной, - сказала Наталья Давыдова. - На площадке проведения мероприятия будет представлено множество направлений поддержки предпринимательства. «Байкал Бизнес Форум» с каждым годом пользуется все большей популярностью. Если в 2018-м в нем приняло участие более 1,5 тысячи человек, то на следующий год мы ставим перед собой амбициозную задачу увеличить это количество, возможно, даже вдвое.

Фонд поддержки предпринимательства - это целая индустрия успеха, с десятками инструментов и возможностей, которые необходимо только взять. И сотрудники ФПП анализируют эффективность этих инструментов, всегда собирая обратную связь и предлагая следующие этапы развития для каждого отдельного бизнеса. Именно поэтому среди тысяч получивших поддержку в той или иной форме есть 150 предпринимателей, готовых заявить: «Мы успешны благодаря Фонду поддержки предпринимательства».

Где услышать эти слова? Заочно - в социальных сетях фонда. Найти можно по подписи #ВашФПП. Очно - на любых мероприятиях ФПП, куда приходят те, кто не привык упускать возможности.

Как самому сказать такие слова? Начните с личного знакомства:

Иркутск, ул. Рабочая, 2а, офис 421 (Бизнес-центр «Премьер»)

Телефон: 8 (3952) 43-64-54

Электронная почта: cpp-irkobl@mail.ru

Сайты фонда и центров: http://irk-cpp.ru, http://rci38.ru, http://irkcluster.ru, http://ciskp.ru

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