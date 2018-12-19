2018-12-19T10:19:04+03:00
Общество

Тарифы на вывоз мусора 2019 определены в Иркутской области

Жители северных территорий будут платить немного больше по тарифам на вывоз мусора 2019 в Иркутской области
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Тарифы на вывоз мусора 2019 определены в Иркутской областиТарифы на вывоз мусора 2019 определены в Иркутской областиФото: Олег АДАМОВИЧ
Изменить размер текста:

Определили тарифы на вывоз мусора 2019 в Иркутской области. Информация об этом появилась на официальном сайте Службы по тарифам.

- Тарифы на вывоз, транспортировку и утилизацию мусора, которые начнут действовать с 1 января 2019 года, - сообщают в ведомстве.

Для регионального оператора «РТ-НЭО Иркутск», который будет обслуживать южные районы, тариф с 1 января для населения - 522,89 рубля за кубометр, с 1 июля – 594,5 рубля. Прочие потребители будут платить 435,7 и 495,4 рубля за кубометров отходов соответственно.

- Для «Братского полигона ТБО», работающего с северными территориями Приангарья, тариф для населения составит 595 рублей за кубометр, с 1 июля – 626,96 рубля, - добавляют в ведомстве. - Остальные потребители будут платить 496,1 и 522,5 рубля за кубометр соответственно.

Означает ли это, что горожане будут платить именно такую сумму в месяц? Стоимость услуг по вывозу мусора еще определят, исходя именно из того, каковы тарифы на вывоз мусора 2019 в Иркутской области.

В пресс-службе правительства Иркутской области напомнили, что к северным территориям относятся - Братск, Усть-Илимск, Братский, Катангский, Киренский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Усть-Илимский, Чунский и Усть-Кутский районы. Остальные города и поселки относятся к зоне «Юг».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Актуальный репортаж: перестройка экономики Донбасса
Более полутора лет прошло с того момента, как донбасские предприятия, принадлежавшие киевским олигархам, сменили собственника. Что изменилось с тех пор, стали ли жить лучше граждане этих двух республик? Об этом - в материале нашего собкорра в ДНР
Аэрофлот зарегистрировал породную группу своих служебных собак и провел их презентацию в терминале «В» аэропорта Шереметьево
19 декабря 2018 года, Москва. Аэрофлот зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации (РКФ) и провел ее презентацию
Новости 24
В «Модном квартале» Иркутска 20 декабря горел павильон: 20 человек были эвакуированы
Всероссийские соревнования по боксу: у спортсмена из Иркутска золотая медаль
Ангарчанка отсудила у турбазы, расположенной на Байкале, деньги за вывих ноги на горке
Прогноз погоды в Иркутске: 20 декабря днем -12
Участковый из Иркутска, которого подозревают в изнасиловании женщины в опорном пункте, уволен из МВД
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск запустят в мае 2019 года
В ЗС приняли закон о предоставлении лесоматериалов для жителей Иркутской области
ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов
Семинар «Сервис, туризм и экология на острове Ольхон» состоялся при поддержке ТПП ВС
Спикер ЗС Сергей Сокол провел личный прием граждан
В 2019 году продолжится работа над стратегией развития Иркутской области
Рабочий погиб на промышленной площадке в Иркутской области
В Иркутской области 26-летний парень продавал синтетические наркотики через Интернет
На сессии ЗакСобрания Иркутской области приняты изменения в закон о порядке обеспечения детей-сирот жильем
Мошенники лишили братчанина права на квартиру
При столкновении двух иномарок в Братске травмы получили трое детей и водитель
Организованная группа карманников из Новосибирска грабила квартиры иркутян
В 2019 году в Иркутской области расширят комплекс мер социальной поддержки
Пьяная женщина из Братска не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры
Женщине с 3-летним ребенком удалось спастись во время пожара в Усолье – Сибирском
Не хочу платить алименты, но желаю продать квартиру: иркутянину пришлось выплатить полмиллиона рублей своим детям, чтобы совершить сделку
Жительница Ангарска отсудила более 130 тысяч рублей у турбазы за вывих ноги
Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России
Четыре фильма покажут в Иркутском краеведческом музее
В Иркутской области мать заплатит штраф 5 000 рублей за то, что ударила сына