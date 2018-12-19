Тарифы на вывоз мусора 2019 определены в Иркутской области

Определили тарифы на вывоз мусора 2019 в Иркутской области. Информация об этом появилась на официальном сайте Службы по тарифам.

- Тарифы на вывоз, транспортировку и утилизацию мусора, которые начнут действовать с 1 января 2019 года, - сообщают в ведомстве.

Для регионального оператора «РТ-НЭО Иркутск», который будет обслуживать южные районы, тариф с 1 января для населения - 522,89 рубля за кубометр, с 1 июля – 594,5 рубля. Прочие потребители будут платить 435,7 и 495,4 рубля за кубометров отходов соответственно.

- Для «Братского полигона ТБО», работающего с северными территориями Приангарья, тариф для населения составит 595 рублей за кубометр, с 1 июля – 626,96 рубля, - добавляют в ведомстве. - Остальные потребители будут платить 496,1 и 522,5 рубля за кубометр соответственно.

Означает ли это, что горожане будут платить именно такую сумму в месяц? Стоимость услуг по вывозу мусора еще определят, исходя именно из того, каковы тарифы на вывоз мусора 2019 в Иркутской области.

В пресс-службе правительства Иркутской области напомнили, что к северным территориям относятся - Братск, Усть-Илимск, Братский, Катангский, Киренский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Усть-Илимский, Чунский и Усть-Кутский районы. Остальные города и поселки относятся к зоне «Юг».