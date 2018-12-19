2018-12-19T13:05:06+03:00
Политика

Сергей Тен, депутат Государственной Думы РФ: «…подводим итоги, строим планы на будущее.»

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Фото: Личный архив.Фото: Личный архив.
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У каждого из нас есть даты, дорогие сердцу, но новогодние и рождественские праздники - особенные. Это праздники общей радости, общего веселья, общей надежды на обновление. В предновогодней суете мы хотя бы на минуту задумываемся о том, что принес год минувший, подводим итоги, строим планы на будущее.

2018-й для меня как депутата Государственной Думы по 95-му Шелеховскому избирательному округу выдался непростым. При этом мне и моей команде удалось решить многие важные вопросы, выполнить более 40% наказов избирателей округа. В их числе выделение финансирования строительства и ремонта дорог и путепроводов в Черемховском, Заларинском, Тулунском, Шелеховском районах; ремонт детских садов и школ в Нижнеудинском, Усольском районах, спортивных объектов в Тайшетском районе. Мы решали вопросы транспортной доступности и освещения на федеральных трассах, проходящих через населенные пункты, доступности связи в отдаленных деревнях и селах округа. Привлекли средства на ликвидацию проблемного участка на трассе «Байкал», известного в народе как Тещин язык. Сумели включить обход Усолья-Сибирского в национальный план расширения магистральной инфраструктуры - строительство этого стратегического объекта начнется в 2019 году. Интересный проект, который позволит не только на 30 минут сократить время в пути, но и решит многие проблемы: экологии, безопасности; даст новый толчок развитию малого бизнеса в городе. С уверенностью могу сказать, что в 2020 году будут выделены федеральные средства на реконструкцию путепровода на улице Джамбула в Иркутске.

Большой объем работы проводим совместно с Министерством природы РФ по эффективности наполнения, реализации национального проекта «Экология». В этом проекте стремимся присвоить Байкалу особый статус, создать проектный офис, чтобы средства не разбазаривались, убеждаем, что нужно менять правовую и нормативную базу по Байкальской природной территории. Лично для меня это вызов и стратегическая задача до окончания срока полномочий.

По оставшимся вопросам, которые являются важными как для отдельных муниципалитетов, так и оказывают влияние на развитие Иркутской области в целом, продолжаем работать дальше.

Дорогие друзья! От всей души хочу пожелать вам не только ярких праздников, но и таких же будней, наполненных добрым настроением, эмоциями, радостью! Здоровья, малых и больших побед, счастья и тепла домашнего очага, любви и радости! Пусть наступающий год будет особенным для каждой семьи! Примите самые искренние поздравления с Новым 2019 годом и Рождеством!

Сергей Тен, депутат Государственной Думы РФ.

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