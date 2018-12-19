2018-12-19T13:05:06+03:00
Политика

Николай Труфанов: « ..Пусть трудности останутся в уходящем году, а 2019-й начнется в теплом кругу самых близких и дорогих Вам людей.»

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Николай Труфанов: « ..Пусть трудности останутся в уходящем году, а 2019-й начнется в теплом кругу самых близких и дорогих Вам людей.»Николай Труфанов: « ..Пусть трудности останутся в уходящем году, а 2019-й начнется в теплом кругу самых близких и дорогих Вам людей.»
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Уважаемые жители Иркутской области!

Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым - неизменно светлыми праздниками добра, веры, надежды и любви! Сегодня каждый из нас вспоминает самые яркие мгновения уходящего года, осмысливает пережитое, настраивается на лучшее. Всегда хочется предугадать, каким будет грядущий год. Наверное, это во многом будет зависеть от нас с Вами: станет ли он для всех нас интересным, плодотворным и благополучным.

Очень хочу, чтобы в эти праздничные дни Вы забыли о заботах и невзгодах. Пусть трудности останутся в уходящем году, а 2019-й начнется в теплом кругу самых близких и дорогих Вам людей.

Именно в эти праздничные дни все мы думаем только о хорошем и верим, что это хорошее обязательно сбудется, ведь это во многом зависит от нас самих. Но какие бы личные планы ни строил каждый, всех нас объединяют общие задачи и вера в успех России.

Желаю Вам, чтобы все Ваши самые смелые задумки и проекты были реализованы! Пусть в Ваших домах всегда царят мир, тепло, уют и благополучие, а в ваших сердцах - вера, надежда и любовь!

С уважением, председатель Комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области, руководитель Иркутской региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева

Николай Труфанов.

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