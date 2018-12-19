Татьяна Воронина: система ЖКХ - живой организм

В ноябре этого года ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» исполнилось 10 лет. За это время предприятие возродило к жизни не одну разрушенную практически до основания котельную, восстановило систему теплоснабжения целых поселков, обеспечило горячей водой и теплом тысячи жителей северных территорий.

Девиз - самосовершенствование

На сегодняшний день ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» обслуживает 8 теплоисточников: шесть из них в городе Усть-Куте, по одному в поселках Звездный и Ния. Общая установленная мощность - 213 гигакалорий в час. Протяженность тепловых сетей - около 190 км. Есть 8 центральных тепловых пунктов и повысительных насосных станций. В ведении предприятия также находятся 2 водозабора и столько же очистных сооружений в поселках Звездный и Ния.

А начиналось все с трех котельных - двух мазутных и одной на угле. Организация тогда отапливала только центральную часть города Усть-Кута.

- Чтобы такое предприятие могло эффективно работать, важно было просчитать всю экономическую составляющую, - вспоминает директор ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» Татьяна Воронина. - Мазутные котельные тянули нас вниз: деньги уходили на дорогостоящее топливо, и это не позволяло вкладываться в развитие. Мы начали думать, как изменить ситуацию.

Надо сказать, что и сейчас, десять лет спустя, Татьяна Владимировна не проводит ни дня без подобных размышлений. Если она не придумывает и не внедряет что-то новое, сотрудники даже начинают беспокоиться. Так что постоянное самосовершенствование можно назвать девизом предприятия.

А тогда, в уже далекие времена, решение закрыть одну мазутную котельную стало, можно сказать, революционным. Молодое предприятие пошло на риск и выиграло. Мазутный теплоисточник оставили в резерве - на холода, а основной упор сделали на угольную котельную. Сотрудники побывали в других районах Иркутской области, переняли опыт и, реконструировав один котел угольного теплоисточника, получили хороший эффект.

После этого предприятие провело реконструкцию всех шести котлов, работающих на угле. Сегодня оно передает в микрорайон Речники до 50 гигакалорий в час, в то время как до 2009 года было всего 17 - 20 Гкал. А это значит, что идет экономия жидкого топлива. Вторая мазутная котельная включается в работу, когда температура на улице опускается ниже -25 градусов. Таким образом, если расход мазута 10 лет назад составлял 16 - 17 тысяч тонн в год, то сейчас достигает в основном 3 - 6 тысячи тонн. Большее количество может понадобиться только при сильных холодах.

Разобравшись с котельными, предприятие встало на рельсы энергосбережения, хотя в те времена эта тема еще не получила такого развития, как сегодня.

Это стало возможным не только благодаря лозунгу «Уходя, гасите свет!», но и переходу на энергосберегающие лампы. Также многие насосы были заменены импортными, меньшей мощности. Эффект дало и обновление ряда двигателей.

Бросили на амбразуру

Предприятие, успешно решающее экономические задачи, конечно, не могло остаться не замеченным. Из Министерства жилищной политики Иркутской области в ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» стали поступать предложения взять на баланс ту или иную котельную.

- В 2011 году нам предложили заняться проблемами теплоснабжения поселка Янталь, - рассказывает Татьяна Воронина. - Сначала было страшно. Поселок находится далековато от города, а я привыкала часто бывать на котельных, общаться с людьми, контролировать весь процесс. К тому же котельные там были не на угле или мазуте, а на щепе, с которой прежде мы не сталкивались. Отсутствие этого топлива и изношенность оборудования делали объекты и вовсе непривлекательными. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Провели капитальный ремонт, древесное топливо в поселок, где закрылось лесоперерабатывающее предприятие, возили из Усть-Кута и других населенных пунктов. Так что тот год был очень сложным. Трудностей хватало. Но впереди их было еще больше.

Через год после истории с Янталем министерство ЖКХ региона предложило Усть-Кутским теплосетям еще одну почетную миссию - обеспечить теплом поселок Звездный.

- Я видела всякие котельные, но когда приехала в Звездный, то подумала, что на месте теплоисточника шли ожесточенные бои, взрывались снаряды, - вспоминает Татьяна Владимировна. - Окон не было, стен частично тоже, котлы вообще не понятно на чем держались… Чтобы все это восстановить, требовались огромные деньги.

Татьяна Воронина предложила министерству ЖКХ региона построить в поселке модульную котельную. Но новый теплоисточник ввели в эксплуатацию только через год, а на период его возведения предприятию пришлось работать на том, что было. Заделав все окна и стены подручным материалом и восстановив один котел, ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» не дало Звездному замерзнуть.

Но как в последствие оказалось, это было только начало… Руководитель предприятия всегда выступала за позитивные перемены.

- Когда мы берем что-то новое, то совершенствуемся, приобретаем новые знания, опыт, - говорит Татьяна Владимировна. - В 2013 году дополнительно взяли на баланс сразу четыре котельные в Усть-Куте и одну ведомственную, при школе № 3. В первый же год одну реконструировали, закрыв две неэффективных и ведомственную, а в дальнейшем ликвидировали еще одну, работающую на жидком топливе, проложив 2,5 км теплосетей. При этом городскую котельную РТС нам передали не только без стен, но и без котлов. Все оборудование вывез конкурсный управляющий. Но мы все сделали, установили котлы, импортные насосы, обеспечили людей теплом.

В этом году предприятие завершило двухлетнюю реконструкцию угольного теплоисточника «Паниха», который достался ему опять в весьма плачевном состоянии. Обновить пришлось все, начиная с самого здания котельной и заканчивая оборудованием.

Также были заменены ветхие тепловые сети протяженностью 10,46 км двух поселков - АЛГЭ и Севергео.

В этом году ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» реконструировало котельную «Бирюсинка». Заменили два котла, установили новое теплообменное оборудование, дополнительные электронасосы. Плюс ко всему построили два километра тепловых сетей. Все это было сделано, чтобы закрыть переданный предприятию нерентабельный теплоисточник «Пионерный» и подключить дома, которые он обслуживал, к модернизированной котельной.

Котельная в поселке Звездном - до. Фото: архив компании.

А с 1 июня этого года предприятию передали на обслуживание еще и котельную в поселке Ния.

- Там не было ни одного живого места, - рассказывает Татьяна Воронина. - Нам, конечно, еще ни разу не предлагали котельные в более-менее хорошем состоянии, но я все равно не перестаю удивляться тому, как можно довести оборудование до такой крайности. Я работаю в своей сфере 26 лет. Котлоагрегат, насос, теплообменник - это все для меня как живой организм, поэтому очень обидно, когда люди относятся к оборудованию не по-человечески.

Восстановить теплоисточник удалось совместными усилиями с администрацией Усть-Кутского района. Котлы реконструировали, перевели с парового режима на водогрейный, обновили агрегаты, а деревянные окна заменили пластиковыми.

Надо сказать, что с 2015 года на предприятии успешно реализуется инвестиционная программа в сфере ЖКХ, которая и предусматривает реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной сферы. Она рассчитана на шесть лет. Общая сумма вложений - более 182 млн рублей. В целом за четыре года существования инвестпрограммы работы выполнены на сумму более 122 млн рублей.

... и после. Результат, что называется, налицо. Фото: архив компании.

Настоящая команда

Сегодня в ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» трудится около 400 человек. Каждого Татьяна Воронина знает по фамилии.

- Перед отопительным сезоном я принимаю у сотрудников экзамены, - говорит она. - Со всеми предметно беседую. Если вижу, что человек способный, помогаю ему развить природные данные. За десять лет у нас образовалась настоящая команда. Понимаем друг друга с полуслова. Возможно, я чересчур требовательна, но без этого нельзя. Все должно работать как часы.

К слову, сотрудники предприятия пользуются многими социальными благами: могут поехать на санаторно-курортное лечение, каждый день ходить в местный бассейн, посещать спортзал. Детям работников предоставляют путевки в оздоровительные лагеря Иркутской области, Бурятии, на черноморское побережье. К праздникам представители коллектива получают подарки, премии.

Безусловно, ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» активно участвует в жизни города, проявляет социальную ответственность. Но самое главное, что за десять лет работы предприятия жители северной территории успели забыть, что такое холод в квартирах и отсутствие горячей воды. Впереди у компании новые задачи, и все они направлены на жизнеобеспечение человека.