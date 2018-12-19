2018-12-19T13:05:06+03:00
Общество

Ксения Собчак включила депутата Госдумы Александра Якубовского в список самых привлекательных

Иркутянин занял почетное второе место
Ольга БУЕВА
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Ксения Собчак включила депутата Госдумы Александра Якубовского в список самых привлекательных. Фото: архив героев публикацииКсения Собчак включила депутата Госдумы Александра Якубовского в список самых привлекательных. Фото: архив героев публикации
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Светская львица, телеведущая, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак составила свой список самых привлекательных депутатов. В него попал и наш земляк Александр Якубовский.

- Член Комитета по энергетике энергичен - пробегает с десяток километров не только по коридорам Госдумы, но и по живописным холмам Предбайкалья (и иногда - в Калифорнии) (орф. сохранена), - пишет Ксения Собчак. - В отличие от многих коллег, костюмы очевидно или заказывает, или тщательно подгоняет по фигуре и давно протоптал дорожку в модные барбер-шопы. Уважает российское кино и особенно - творчество Федора Бондарчука, а на досуге заслушивается треками подопечных Тимати. Ставить под фотографиями с женой слова из песен Мота - обычное дело для него.

СПРАВКА "КП"

Александр Владимирович Якубовский родился 7 мая 1985 года в Иркутске, сын бывшего иркутского мэра Владимира Якубовского. Учился на двух факультетах: «Налоги и Налогообложение», «Экономика и управление на предприятии в строительной отрасли». После в одной из строительных компаний получил большой производственный опыт, прошел путь от помощника мастера до заместителя начальника строительно-монтажного управления. Получил мандат народного избранника нижней палаты парламента, который стал вакантным после смерти певца Иосифа Кобзона. Кандидатуру 33-летнего Александра Якубовского в качестве депутата Госдумы, 26 сентября поддержали на заседании Центральной избирательной комиссии

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