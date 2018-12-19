ТОП-5 итогов года Иркутского алюминиевого завода ОК РУСАЛ

Для Иркутского алюминиевого завода, как и для других предприятий РУСАЛа, уходящий год оказался непростым. Однако, несмотря на внешние условия, ИркАЗ выполнил все взятые на себя социальные обязательства и не снизил объемов благотворительной помощи. Интересные и значимые проекты были реализованы как на заводе, так и за его пределами. Своим мнением о том, какие события в 2018 году оказались самыми важными для предприятия и общества, поделился генеральный директор ИркАЗа Олег Буц.

Выпуск инновационных сплавов для производства проводки

В 2018 году ИркАЗ поставил на поток выпуск алюминиевой катанки из новых сплавов 8030 и 8176. Именно такая катанка одобрена Минстроем для производства электрической проводки для жилых домов и квартир. За счет добавления железа и меди, металл становится более пластичным, износостойким, меняются его проводниковые свойства. Благодаря этому, электрическая проводка из сплавной катанки будет служить долго, а ее пожаробезопасность доказана тестами Всероссийского института противопожарной обороны МЧС.

К тому же проводка из алюминиевых сплавов легче и дешевле, чем традиционный кабель. Специалисты подсчитали: при строительстве 27-этажного дома за счет использования алюминиевой проводки можно сэкономить примерно 6 млн рублей.

Шелеховские металлурги уже изготовили почти 13 тысяч тонн катанки из инновационных сплавов. Покупателями продукции стали ведущие кабельные заводы России.

– Новые производства – это дополнительные возможности для развития промышленного потенциала Иркутской области, – объясняет директор ИркАЗа Олег Буц. – Кроме того, расширение рынка сбыта позволит РУСАЛу и дальше успешно продолжать социальные и благотворительные программы в городах присутствия. Только за последние два года мы направили на развитие Шелехова и Шелеховского района более 50 млн рублей. Не менее значительные суммы инвестированы в территории Братска и Тайшета.

Новая схема упаковки алюминия в железнодорожных вагонах

В этом году ИркАЗ начал тестировать новую схему упаковки алюминиевых слитков в железнодорожных вагонах. Вместо традиционного деревянного реквизита заводчане пробуют использовать резиновые коврики, крепежные ремни, надувные картонные подушки и картонные панели. Первые испытания прошли успешно: партии, упакованные по-новому, без проблем прибыл в порт Зарубино во Владивостоке и в Новый порт в Санкт-Петербурге. В отличие от деревянной тары, которую утилизировали прямо в портах, новая упаковка является многоразовой. Поездом или попутной фурой ее возвращают на завод.

– Новая упаковка позволит нам экономить древесину, – подчеркивает Олег Буц. – Только на одном направлении мы сохраним более 4000 кубометров леса в год. А когда направлений станет больше, и практику начнут перенимать другие предприятия, эта цифра увеличится в разы.

Преимущества нового материала оценили и рабочие, занятые на отгрузке металла. На один вагон уходит всего 113 кг упаковки, в то время как вес дерева для тех же целей превышает 1100 кг.

Фото: архив ИркАЗ

Открытие обновленного стадиона «Металлург»

В июле завершилась реконструкция шелеховского стадиона «Металлург». Работы шли в течение двух летних сезонов. Сначала на поле заменили ограждение, зрительские трибуны и систему освещения, а затем уложили искусственный газон и прорезиненные беговые дорожки. «Вишенкой» на торте стало электронное табло для демонстрации текущего счета матча. Общая стоимость всех работ превысила 38 млн рублей, а финансирование в полном объеме взяла на себя компания РУСАЛ.

Фото: архив ИркАЗ

За три месяца обновленный стадион принял уже не менее десятка соревнований: это и городские футбольные матчи, и областные соревнования, и корпоративные турниры шелеховских предприятий. И профессиональные спортсмены, и любители отметили, что в нынешнем виде «Металлург» – один из самых современных и удобных стадионов в области.

Следующим масштабным проектом РУСАЛа в Шелехове должен стать фонтан на площади в 4-м микрорайоне. Это будет так называемый «сухой» фонтан – когда струи воды эффектно вырываются из-под земли, веселя детей и взрослых. До конца года металлурги направят 4 млн рублей на первый этап строительства, а уже к следующему лету объект планируется сдать в эксплуатацию.

«РУСАЛ ФестивAL #Театр»

Ежегодные гастроли молодых актеров Школы-студии МХАТ в рамках проекта «РУСАЛ ФестивAL #Театр» уже стали в Шелехове традицией. Этой весной ребята представили шелеховской публике постановку «Недомузыки». Это спектакль-мюзикл, в котором искусно переплетены музыкальные хиты разных лет, народные песни и поэзия современных авторов. В такой необычной форме студенты Школы-студии вместе со зрителями задавались вечными вопросами: что такое любовь? Может ли она быть чистой и искренней? В чем смысл жизни?

Как и раньше, гастроли были организованы при поддержке благотворительного фонда Олега Дерипаски «Вольное дело». Фонд на протяжении нескольких лет помогает молодым актерам, платит стипендии талантливым студентам и преподавателям Школы-студии, осуществляет ремонт помещений и издание учебной литературы.

Кстати, в этом году «РУСАЛ ФестивAL #Театр» не ограничился спектаклем. Накануне в Иркутске было организовано прослушивание для выпускников школ, желающих связать свою жизнь с театром. За день преподаватели вуза прослушали более 70 старшеклассников. В этот раз никто из иркутских ребят не стал студентом Школы-студии МХАТ, но они смогут снова попытать счастья в следующем году. Красноярская выпускница, успешно прошедшая экзамены после прослушивания, уже учится на 1 курсе Школы-студии МХАТ.

Фото: архив ИркАЗ

Открытие РУСАЛ-класса в ИРНИТУ

Осенью на базе иркутского «политеха» заработал РУСАЛ-класс. Это курсы для подготовки школьников к поступлению в вуз. В течение учебного года старшеклассники будут углубленно изучать точные дисциплины, а также производственную систему и теорию решения изобретательских задач. Курсы для учеников бесплатные, финансирование проекта и оплату труда преподавателей берет на себя РУСАЛ. Кроме того, по итогам обучения будущие абитуриенты смогут получить до 7 дополнительных баллов при поступлении в ИРНИТУ.

Фото: архив ИркАЗ

Таким образом ИркАЗ и РУСАЛ начинают готовить будущие кадры буквально со школьной скамьи. Продолжаются и другие проекты по профориентации. Например, благодаря проекту «Лаборатория РУСАЛа», студенты-металлурги ИРНИТУ имеют возможность поработать над решением реальных производственных задач. Помогают им в этом наставники со стороны вуза и завода. Еще одна программа – «Новое поколение» – адресована молодым специалистам, у которых уже есть хорошее образование, но нет опыта работы, или он слишком мал. В таком случае они могут пройти стажировку на предприятиях РУСАЛа, а после нее устроиться на работу в штат. Иногородним стажерам компания помогает с переездом и оплатой съемного жилья.

На правах рекламы.