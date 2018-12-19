2018-12-19T11:42:09+03:00
Общество

Александр Вепрев: Примите мои самые искренние поздравления с Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!

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Александр Вепрев: Примите мои самые искренние поздравления с Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!Александр Вепрев: Примите мои самые искренние поздравления с Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!
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Уважаемые жители Прибайкалья!

Еще немного, и станет историей 2018 год. Для коллектива Иркутского авиазавода он стал годом упорного труда и достойных результатов. Только в марте уходящего года мы построили второй летный МС-21, в мае впервые подняли его в небо, а уже в июле лайнер перелетел в Жуковский, где присоединился к программе летных испытаний. В начале декабря в ЦАГИ был отправлен фюзеляж МС-21 для проведения ресурсных испытаний, а в третьей декаде месяца будет передан на летно-испытательное подразделение третий летный лайнер. Все это важные этапы в реализации программы МС-21, которые позволят в срок завершить сертификацию нового самолета, успешно развернуть серийное производство и своевременно поставить первые лайнеры заказчику.

Уже в начале ноября наш коллектив закончил работы в рамках гособоронзаказа, и к концу года сделан хороший задел на плановое задание 2019 года. За год сотрудники ИАЗ не раз становились призерами различных профессиональных, интеллектуальных, спортивных состязаний, а на самом заводе побывали десятки делегаций - от правительственных до студентов и школьников. За добросовестный труд высокими наградами отмечены сотни работников предприятия. Всего за год в заводском поселке выросла еще одна новостройка для заводчан.

В канун долгожданных праздников хочется пожелать, чтобы наступающий 2019-й стал для Иркутской области годом стабильности и поступательного развития, новых достижений и побед! От души желаю всем жителям региона крепкого здоровья и семейного благополучия, мира, счастья и взаимопонимания в семьях! Исполнения самых добрых пожеланий!

Александр Вепрев, генеральный директор Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» - Вице-президент.

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