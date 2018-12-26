2018-12-26T06:50:31+03:00
Общество

Дорожный проезд через железнодорожные пути замерз в Смоленщине: образовалась длинная пробка

Люди не могут выехать из села [видео]
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Дорожный проезд через железнодорожные пути замерз в Смоленщине: образовалась длинная пробка. Фото: Паблик ДТП38.Дорожный проезд через железнодорожные пути замерз в Смоленщине: образовалась длинная пробка. Фото: Паблик ДТП38.
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Сегодня, 26 декабря столбик термометра в Иркутске опустился до отметки минус 37 градусов. Из-за этого парализовало движение в селе Смоленщина Иркутской области. Проезд на железнодорожных путях вышел из строя. В социальные сети уже активно скидывают ролики те, кто встрял в эту передрягу.

Железные конструкции то поднимаются, то опускаются, а шлагбаум и вовсе без движения. Некоторые пользователи сети рекомендуют не ехать по главной дороге, а воспользоваться объездными путями. Например, через Шелехов, Каю или Ново-Ленино.

В пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги эту ситуацию пока никак не прокомментировали, причины обстоятельства выясняются.

"Комсомолка" продолжает следить за событиями.

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Дорожный проезд через железнодорожные пути замерз в Смоленщине: образовалась длинная пробка.Предоставлено "КП"

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