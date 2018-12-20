Первый энергоблок Усть-Илимской ТЭЦ запустили 40 лет назад

ТЭЦ Усть-Илимска (сегодня входит в состав энергетических предприятий En+ Group) славится богатой историей. В этом году сотрудники отмечают важную дату: ровно 40 лет с момента запуска первого энергоблока. Сегодня мы вспоминаем, как это было, и рассказываем о достижениях предприятия в последние годы.

Большая стройка

Строительство любой ТЭЦ в Советском Союзе было событием масштабным. Подготовка котлованов, фундамента, баз для размещения прибывающего оборудования началась еще в 1974 году. Ее вел «Братскгэсстрой». Монтажные работы стартовали позже. В 1976 году на площадку теплоэлектроцентрали прибыли первые партии металлоконструкций из Румынии, предназначенные для каркаса корпуса. Объект начал приобретать знакомые очертания.

«Первая очередь, а это 6 котлов производительностью по 420 т пара в час и 5 турбин суммарной мощностью 400 000 киловатт. Годовое производство электроэнергии составит 2,6 млрд киловатт-часов, а отпуск тепла - 2,7 млн гигакалорий. Полная сметная стоимость первой очереди ТЭЦ - 144,1 млн рублей», - писал директор строящейся Усть-Илимской ТЭЦ Николай Бусель в «Восточно-Сибирской правде».

Сначала станцию возводили как неотъемлемую часть Усть-Илимского целлюлозного завода Минбумпрома СССР. В работе участвовали страны социалистического блока. За гигантским трудом по возведению ТЭЦ кроется реальный героизм многих людей.

Монтаж первой турбины на станции начался 16 июня 1978 года, когда работа на котлах уже кипела. Первую турбину Усть-Илимской ТЭЦ и первый котлоагрегат поставили под промышленную нагрузку 28 ноября.

- Первый энергоблок Усть-Илимской ТЭЦ - не просто мощный котел и турбина - это целый комплекс новых мощностей, вступающих в строй, - сообщала «Восточно-Сибирская правда». - На берегу водохранилища поднялась огромная фабрика чистой воды - Карапчанский водозабор, в тайге - мощная подстанция, на площадке очистных сооружений - их первая очередь, рядом с ТЭЦ - новая железнодорожная станция «Северная». Все объекты энергетического блока трудно перечислить. Чтобы построить их, одного бетона потребовалось уложить больше 100 000 кубометров.

Первую турбину и котел на станции поставили под промышленную нагрузку 28 ноября 1978 года, а через четыре недели, 26 декабря, государственная комиссия подписала официальный акт об их вводе в эксплуатацию.

Идем в ногу с прогрессом

Сегодня Усть-Илимская ТЭЦ - единственное предприятие в Иркутской энергосистеме, которое выполняет полный производственный цикл - от выработки тепловой и электрической энергии до передачи ее непосредственно потребителям. Станция - один из лидеров по безопасности труда и надежности.

- На Усть-Илимской ТЭЦ широко используются преимущества автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) производства, - рассказывает заместитель директора по общим вопросам Усть-Илимской ТЭЦ Петр Ракитин. - Как пример, на базе программно технического комплекса TREI выполнены работы по автоматизации шести котлов и четырех турбин, теплофикационных установок котлотурбинного цеха и оборудования химического цеха. В результате станции удалось повысить эффективность и надежность работы основного оборудования, вспомогательного и значительно уменьшить риск возникновения аварийных ситуаций.

- Также удалось повысить эффективность работы систем автоматического регулирования технологическими процессами оборудования за счет реализации математических алгоритмов и увеличения точности измерения технологических параметров, - продолжает Петр Ракитин. - Данная система позволяет существенно улучшить стабильность и надежность работы оборудования, уменьшить риски возникновения аварийных остановов из-за ошибочных действий оператора, сократить время простоя основного оборудования за счет сокращения времени, необходимого для анализа аварийных ситуаций, а также сэкономить средства на ремонт и эксплуатацию приборного парка.

На участке тепловых, водопроводных сетей и канализации широко используются преимущества автоматизированных средств диспетчерского управления (АСДУ) позволяющие тепловым, канализационным насосным станциям и насосным станциям холодного водоснабжения работать в автономном режиме и управлять ими удаленно.

На участке тепловодоснабжения и канализации (ТВСК) каждый год активно проводят работы по техническому перевооружению сетей тепловодоснабжения. Для их перекладки применяют передовые технологии с использованием труб в предварительно изготовленной в заводских условиях пенополимерминеральной (ППМ) изоляции, так как это позволяет значительно увеличивать срок эксплуатации трубопроводов. Также данное перевооружение дает возможность свести потери тепла в магистральных теплосетях и водопроводах к минимуму, примерно на 30 лет увеличивается продолжительность эксплуатации трубопроводов.

Тепло и вода - во все уголки города

- Территория самой станции достаточно большая, но не идет ни в какое сравнение с территорией участка ТВСК, - продолжает Петр Ракитин. - Трубопроводы, насосные, подстанции, котельные, водозаборы расположены во всех уголках города, порой расстояние между объектами измеряется десятками километров.

В этом году ТЭЦ традиционно получила паспорт готовности к отопительному периоду без замечаний.

- Мы трепетно относимся к своим потребителям, - говорит Петр Ракитин. - Запуск стараемся производить в кратчайшие сроки, сегодня на это уходят сутки-двое, раньше - не менее 5.

Есть и сложности: например, строительство подземных коммуникаций началось в 1973 году и большинство городских сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения уже выработали свой срок.

- Уделяем большое внимание модернизации и реконструкции подземных коммуникаций, - продолжает Павел Ракитин. - Каждый год по результатам диагностики меняем больше 2% сетей, а это немало, учитывая, что общая протяженность сетей составляет 172,5 км, сетей водоснабжения - 213,4 км, а сетей водоотведения -152,9.

Кроме того, каждый год локально устраняют более 300 повреждений на сетях тепло- и водоснабжения. И все это для того, чтобы жители были уверены, что городские коммуникации, как вены и сосуды живого организма, бесперебойно будут нести тепло и воду во все уголки нашего города.

Гордимся своим коллективом

- Коллектив Усть-Илимской ТЭЦ считается одним из самых квалифицированных в системе, персонал постоянно участвует в соревнованиях и занимает лидирующие позиции, - продолжает Петр Ракитин. - За годы работы из стен станции вышло много достойных энергетиков.

Руководство станции гордится своими кадрами. Многие неоднократно поощрялись грамотами и благодарностями ТЭЦ, «Иркутскэнерго», «ЕвроСибЭнерго», Минэнерго РФ, имеют почетные знаки «Иркутскэнерго» 1-й, 2-й и 3-й степеней, являются лауреатами различных конкурсов профессионального мастерства. За период работы на станции звание ветерана «Иркутскэнерго» было присвоено более 160 сотрудникам. Многие работники имеют смежные профессии, являются наставниками. Молодые кадры для энергетиков готовит корпоративный учебно-исследовательский центр (КУИЦ). На ТЭЦ работает много семейных династий: Махортовы, Костины, Финадеевы.

- Кадровый потенциал - это основной ресурс станции и компании En+ в целом, его формированию уделяется ключевая роль, - продолжает Петр Ракитин. - Принятая в компании система подготовки персонала осуществляется силами корпоративного университета «ЕвроСибЭнерго». Работники вовремя проходят переподготовку и повышение квалификации.

Планы на 2019 год масштабные. Необходимо реализовать систему контроля и управления турбоагрегатом № 4 на базе ПТК, провести проектно-изыскательские работы по техническому перевооружению существующих батарейных золоуловителей с заменой последних на современные батарейные эмульгаторы второго поколения. В результате технического перевооружения вредные выбросы золы и других загрязняющих веществ существенно сократятся.

- Наш 40-летний юбилей совпал с юбилеями города Усть-Илимска, которому исполнилось 45 лет, и Усть-Илимского района - ему 50, - продолжает Петр Ракитин. - Вместе мы провели много конкурсов и спортивных турниров. Мы любим наш город и стремимся к тому, чтобы жилось в нем комфортно.

ЦИФРЫ

1978 - год начала работы Усть-Илимской ТЭЦ

515 МВт - установленная электрическая мощность станции

160 работников ТЭЦ удостоены звания «Ветеран «Иркутскэнерго»

Дорогие друзья!

Поздравляю всех сотрудников и ветеранов энергетической отрасли Приангарья с Днем энергетика и наступающим Новым годом!

Традиционно свой профессиональный праздник мы встречаем на рабочих местах, чтобы, несмотря на сибирские морозы, в домах наших земляков было тепло, светло и уютно. Нашим приоритетом остается надежная бесперебойная работа, этого мы достигаем благодаря дружному профессиональному коллективу.

Достижения нашей компании были бы невозможны без неоценимого вклада, без усилий предыдущих поколений энергетиков. Примите искренние слова благодарности, ваши советы нам важны.

Желаю всем работникам «Иркутскэнерго», дочерних обществ и ветеранам отрасли крепкого здоровья, благополучия! Тепла и уюта вашему дому!

Олег Причко, генеральный директор «Иркутскэнерго».

Фото: архив компании

Дорогие коллеги, угольщики и ветераны отрасли! Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был не из легких. Но несмотря на все трудности, приятно осознавать, что нашим коллективом в очередной раз одержана славная трудовая победа. Огромных успехов и высоких производственных, финансовых и экономических показателей «Востсибуглю» удалось достичь только благодаря вашему слаженному и плодотворному труду.

В 2019 году нас ждут новые вызовы и новые возможности. Я уверен, что профессионализм, глубокое знание дела и отточенное годами мастерство каждого сотрудника «Востсибугля» помогут преодолеть любые трудности. В наступающем году мы продолжим модернизацию угольных предприятий региона. Впереди - плановая работа по дальнейшему росту эффективности и объемов производства.

Хочу пожелать вам в новом году оптимизма и профессионального азарта, который станет залогом наших с вами общих новых успехов и побед. Желаю вам каждое утро просыпаться с добрым настроением и верой в себя, свои силы, родных и близких, надеждой на самое лучшее. Пусть перед вами открываются двери, ведущие к успеху, финансовому достатку и личному счастью.

Благодарю вас за вашу работу! С праздником! С Новым годом!

Евгений Мастернак, генеральный директор компании «Востсибуголь».