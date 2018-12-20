Дышим газом: жители села Усть-Алтан уже два месяца живут рядом с разгерметизированной скважиной

Жители небольшого села УстьАлтан в Иркутской области почувствовали неприятный запах газа. С опаской они бросились проверять вентили газовых баллонов. Но все они были в порядке. Тогда-то и вспомнили о старом месторождении газа, разведка которого проходила еще в 60-ых годах XXвека.

- О месте прорыва сообщил местный житель, который пас скот неподалеку и услышал подозрительный свист, - рассказывает глава администрации УстьАлтан Борис Дамбуев. – Проверив скважину и убедившись в утечке, обратились в МЧС. Был введен режим чрезвычайной ситуации.

Бурение скважины газового месторождения глубиной 2712 метров началось в 1963 году. Однако через год было принято решение о прекращении всех работ и консервации источника газа. Старые вентили так и остались ржаветь посреди степи, пока спустя полвека не произошла утечка.

Одна из местных жительниц рассказала корреспонденту «Комсомолки», о том, как авария повлияла на жизнь сельчан.

- Конечно, запах газа чувствуется в воздухе,- поделилась женщина. – Особенно, если ветер дует в нашем направлении. Конечно, первое время было страшно, но теперь уже привыкли.

Чтобы избежать случайных жертв, место аварии было оцеплено кордоном и огорожено. Проведение ремонтных работ затянулось до зимы из-за того, что долго не могли установить собственника газового месторождения. От холода старые заржавевшие конструкции стали хрупкими, поэтому существует риск увеличения утечки.

- Угрозы жизни и здоровью населения нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Ситуация находится под контролем. Ожидаем проведения ремонтных работ.

В администрации села пояснили, что теперь ждут, когда приедет специальная техника из Иркутска. Заменить сломавшееся оборудование планируется завершить до наступления нового года, их профинансируют из бюджетов Осинского района и Иркутской области.