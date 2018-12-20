Царь прерий: пума по имени Гектор поселилась в иркутской зоогалерее

В зоогалерее Иркутска появился новый постоялец. Это первая и единственная пума в городе. Пока из-за возраста он мало похож навеличественного царя американских прерий, но уже вовсю показывает свой нрав.

Новосела зовут Гектор, ему 2, 5 года. Хищник перебрался в зоогалерею из цирка шапито. Дрессировщики признали его профнепригодным и решили продать, по их мнению, Гектор слишком пуглив. Участь его была незавидна, на животное претендовал передвижной зоопарк. В таких местах обращение с подопечными чаще всего очень жестокое, да и питание скудное.

До переезда в галерею Гектор всю жизнь прожил в такой тесной клетке. Фото: группа Иркутской зоогалереи.

- Нам удалось выкупить Гектора раньше зоопарка, правда, для этого нам пришлось потратить деньги, отложенные на содержание галереи, - рассказывает директор иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. – Пума в полном порядке, жива-здорова, прививки есть, переломов нет. Так что за судьбу животного уже можно не беспокоиться.

Гектора поселили в одни из лучших апартаментов. Хищник, который с самого рождения жил в тесной клетке, теперь резвится в просторном вольере. На заботу работников зоогалереи он отвечает довольным урчанием и любит с ними «поговорить». А те уже отметили эти особенности в повадках животного. Так, дикий кот не очень любит мужчин, зато очень приветлив с женщинами. Вот уж действительно, самец.

Пума осваивается в новом доме. Фото: группа Иркутской зоогалереи.

- Мы уже начали искать ему подружку, пумы - парные животные и поодиночке им скучно, - добавляет Людмила Ивушкина. –Они прекрасно размножаются в неволе, надеемся привести невесту уже в следующем году.

Пока хищник продолжает осваиваться на новом месте, смотрители зоогалереи придумывают, как снять ошейник с его шеи. Благодаря хорошему питанию Гектор начинает набирать вес, поэтому он скоро станет слишком мал.

Ничто кошачье пумам не чуждо. Фото: группа Иркутской зоогалереи.

Уже сейчас каждый посетитель галереи может увидеть нового постояльца. Питомец, проживший всю жизнь в клетке, еще не знает, что такое стекло, поэтому частенько ударяется об ограждение вольера. Представитель семейства кошачьих, охотно демонстрирует свою грацию всем желающим сделать фотографию с единственной пумой в Иркутске.