На первый - второй рассчитайсь: Иркутск попал в пятерку городов с самыми высокими новогодними елками

Во всех городах страны уже поставили новогодние елки. И у каждой своя изюминка. Не обошли стороной главный символ года рейтинги, которые так популярны накануне главного зимнего праздника. Аналитическое агентство «ТурСтат» измерило высоту зеленых красавиц.

Приятно, что в топ-10 самых высоких попала и елка из Иркутска, которую традиционно установили в сквере Кирова. Ее высота 27,5 метра. Мы на пятом месте среди всех городов страны!

Пальма первенства принадлежит Красноярску, где высота главной лесной красавицы 55 метров (!), а вместе с гигантской звездой на макушке все 57. Это самая-самая елка в России: основание 20 метров, вес 65 тонн - это с гирляндой на 60 тысяч диодов. Внушительная конструкция, согласитесь Конечно, в тайге такую не встретишь - елочка искусственная, но все равно очень красивая.

На втором месте Уфа с елочкой в 34 метра, зато живой. В Туле - 32 метра, в Тюмени - 30, в Москве - 27, в Воронеж - 26, в Санкт-Петербурге, Самаре и Ставрополе - 25 метров.

- Главная елка в Иркутске открылась 22 декабря, - рассказали в пресс-службе администрации города. - Ее собирали около двух недель.

Напомним, главное новогоднее украшение города приобрели еще в 2006 году. Ее купили в Иордании за немалые деньги - 3,736 млн рублей.

У елки более четырех тысяч веток, 42 игрушки-звезды и главная звезда диаметром три метра. Новый наряд лесной красавице купили в прошлом году.