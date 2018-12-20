Пьяная оргия в полицейском участке: изнасилованная иркутянка оказалась сотрудницей федерального ведомства

В Иркутске продолжают обсуждать громкий скандал, в который оказался вовлечен 26-летний младший лейтенант полиции Михаил Потапов (имя и фамилия изменены) и два его приятеля (не сотрудники МВД) в ночь на 16 декабря. Напомним, 44-летняя сибирячка была избита и изнасилована прямо в опорном пункте, где полицейский работал участковым. Подозреваемые – сам сотрудник МВД (уже, правда, уволенный) и двое его приятелей арестованы и отправлены в СИЗО на два месяца. Их жертва, тем временем, продолжает восстанавливаться от полученных травм. Оказалось, в ту ночь ей сломали два ребра и повредили грудную клетку. Корреспондентам «Комсомольской правды» в Иркутске удалось побывать в больнице у пострадавшей.

Женщину (ее имя мы не указываем по этическим соображениям – Прим. ред.) мы встретили в коридоре. Она очень медленно шла в свою палату с процедур. На лице множественные раны, губа разбита. Удары ей явно наносили по всему телу.

- Я никому и ничего рассказывать не собираюсь, - пострадавшая, увидев корреспондентов, стремительно зашла в палату и скрылась за дверью. – Вам лучше уйти отсюда, иначе я вызову охрану!

В этом кабинете полицейского участка в Иркутске состоялась пьяная оргия.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Через несколько минут женщина вновь выглядывает в коридор, но заметив нас, тут же повторила просьбу, но уже в более жесткой форме. Выяснить, что именно произошло в ту ночь из первых уст, не удалось. Зато нам стали известны некоторые подробности биографии пострадавшей. Женщина – финансист, много лет работает в федеральном ведомстве. У нее немало наград, почетных грамот, благодарностей и поощрений. На месте службы подтвердили: сотрудница действительно сейчас находится на больничном. Как и где она познакомилась с Михаилом и его компанией, точно неизвестно. По предварительной информации, это произошло в одном из клубов Иркутска, где участковый отдыхал с приятелями. Непонятным остается одно: зачем дама согласилась ночью поехать с тремя мало знакомыми мужчинами.

Михаил пришел на службу в полицию совсем недавно. Фото: соцсети.

А про самого полицейского известно почти все. В органах он проработал около двух лет. До этого получил экономическое образование, отслужил в армии, поработал консультантом в банке.

- До сих пор не верится, - рассказал «Комсомолке» один из сослуживцев Михаила. – Он спокойный, классный парень. О сегодняшней его жизни ничего не знаю, мы давно не общались.

Кстати, с карьерой в полиции у парня также все покончено. Его уволили из органов внутренних дел. Руководителей ждет строгое дисциплинарное взыскание. При этом у МВД есть своя версия случившегося. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, полицейский задержан за то, что не воспрепятствовал всему происходящему в кабинете в ту ночь. Уголовное дело на всех троих подозреваемых заведено по статье «Насильственные действия сексуального характера совершенные группой лиц».