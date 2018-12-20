ООО «АЛАНС»: кадастровые работы в Иркутске и Приангарье
Кадастровые работы – это подготовка документов, содержащих необходимые для кадастрового учета сведения о недвижимом имуществе. Такие документы нужны для государственной регистрации прав на объект недвижимости.
К объектам кадастровых работ относят здания, сооружения, земельные участки, которые образуются, реорганизуются, изменяются, учитываются и регистрируются.
Кадастровые работы выполняются специалистами, имеющими на это право, которое подтверждается аттестатом кадастрового инженера.
Выполнение таких работ необходимо при любых формах земельных отношений: наследовании, дарении, приватизации, продаже.
ООО «АЛАНС» находится в Иркутске, имеет филиалы в Братске и Тайшете. В штате организации числится 21 кадастровый инженер. Предприятие качественно и в короткие сроки выполняет кадастровые работы по:
– формированию границ новых объектов;
– созданию новых земельных участков вследствие раздела, объединения или перераспределение ранее существующих объектов;
– установлению координат местоположения объекта и уточнения площади;
– разработке проекта межевания, в том числе на землях долевой собственности;
– выделению одной или нескольких долей из общей долевой собственности;
– установлению частного или публичного сервитута (ограниченного доступа на использование чужих земель в собственных интересах);
– оформлению межевых планов на земельные участки;
– оформлению технических планов квартир, домовладений, помещений, зданий и сооружений;
– постановке земельных участков и объектов строительства на государственный кадастровый учет;
– подготовке актов обследования (для представления в орган кадастрового учета заявления о снятии с учета здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства).
Фото: ООО «АЛАНС»
Кроме того, специалисты ООО «АЛАНС», имеющие квалификационный аттестат оценщика, выполняют услуги по рыночной оценке объектов недвижимости:
– зданий, сооружений;
– земельных участков;
– квартир, коттеджей;
– помещений, в том числе встроенно-пристроенных.
Также специалисты ООО «АЛАНС» проводят землеустроительную экспертизу как досудебную, так и по решению суда.
Обращаясь к нам, вы можете быть уверены в том, что кадастровые работы и услуги по рыночной оценке объектов недвижимости будут выполнены профессиональными и компетентными в данной области специалистами.
Мы всегда готовы оказать вам профессиональную помощь в решении экономических и технических проблем.
ООО «АЛАНС»
Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1.
Заявки принимаются по тел.: 8 (3952) 504-004; 89140013235 .
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