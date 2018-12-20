ООО «АЛАНС»: кадастровые работы в Иркутске и Приангарье

Кадастровые работы – это подготовка документов, содержащих необходимые для кадастрового учета сведения о недвижимом имуществе. Такие документы нужны для государственной регистрации прав на объект недвижимости.

К объектам кадастровых работ относят здания, сооружения, земельные участки, которые образуются, реорганизуются, изменяются, учитываются и регистрируются.

Кадастровые работы выполняются специалистами, имеющими на это право, которое подтверждается аттестатом кадастрового инженера.

Выполнение таких работ необходимо при любых формах земельных отношений: наследовании, дарении, приватизации, продаже.

ООО «АЛАНС» находится в Иркутске, имеет филиалы в Братске и Тайшете. В штате организации числится 21 кадастровый инженер. Предприятие качественно и в короткие сроки выполняет кадастровые работы по:

– формированию границ новых объектов;

– созданию новых земельных участков вследствие раздела, объединения или перераспределение ранее существующих объектов;

– установлению координат местоположения объекта и уточнения площади;

– разработке проекта межевания, в том числе на землях долевой собственности;

– выделению одной или нескольких долей из общей долевой собственности;

– установлению частного или публичного сервитута (ограниченного доступа на использование чужих земель в собственных интересах);

– оформлению межевых планов на земельные участки;

– оформлению технических планов квартир, домовладений, помещений, зданий и сооружений;

– постановке земельных участков и объектов строительства на государственный кадастровый учет;

– подготовке актов обследования (для представления в орган кадастрового учета заявления о снятии с учета здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства).

Фото: ООО «АЛАНС»

Кроме того, специалисты ООО «АЛАНС», имеющие квалификационный аттестат оценщика, выполняют услуги по рыночной оценке объектов недвижимости:

– зданий, сооружений;

– земельных участков;

– квартир, коттеджей;

– помещений, в том числе встроенно-пристроенных.

Также специалисты ООО «АЛАНС» проводят землеустроительную экспертизу как досудебную, так и по решению суда.

Обращаясь к нам, вы можете быть уверены в том, что кадастровые работы и услуги по рыночной оценке объектов недвижимости будут выполнены профессиональными и компетентными в данной области специалистами.

Мы всегда готовы оказать вам профессиональную помощь в решении экономических и технических проблем.

ООО «АЛАНС»

Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1.

Заявки принимаются по тел.: 8 (3952) 504-004; 89140013235 .

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