Михаил Хардиков: Мы четко знаем, что делать для того, чтобы развиваться

Генеральный директор компании «ЕвроСибЭнерго» (входит в En+ Group) рассказал об итогах уходящего года.

22 декабря в России отмечают День энергетика. Также в последний месяц года принято говорить о том, что удалось сделать за прошедшие месяцы, и делиться планами на будущее.

В студии радио «Комсомольская правда» в Иркутске» (91,5 FM) генеральный директор компании «ЕвроСибЭнерго» (входит в En+ Group) Михаил Хардиков подвел итоги 2018 года.

Готовимся к консервативному сценарию

- Как и любые профессионалы, мы стараемся улучшать показатели компании, но при этом прогнозируем и сложности - к ним просто надо быть готовыми, - отметил Михаил Хардиков, оценивая итоги года. - Это нормально. Поэтому главное в этой ситуации - сохранять хладнокровие и оставаться честными перед самими собой. В апреле в отношении En+ Group США ввели санкции. Пожалуй, мы стали первой в истории бизнес-структурой, которая столкнулась с такими жесткими ограничениями. Рассчитываем, что в 2019-м ситуация будет более позитивная и мы справимся с этой сложностью, которая коснулась нас впервые.

При этом, по словам Михаила Хардикова, компания продолжает работать в стабильном режиме.

- У нас есть четкий план действий на следующий год, - отметил руководитель. - И мы точно знаем, что необходимо делать для того, чтобы не только не сбавлять обороты, но и развиваться. Продолжим наши инвестиционные проекты: будем вкладывать деньги в надежность, сохранять и приумножать активы. Как сложится год, скоро узнаем. Мы же готовимся к консервативному сценарию.

Михаил Хардиков пояснил, что он имеет в виду: компания должна иметь запас прочности и знать, как справляться с негативными рисками без потерь.

Увеличиваем мощности и прибыль

Глава «ЕвроСибЭнерго» рассказал и о том, как в целом складывается ситуация у En+ Group.

- Год сложился успешно, - отметил Михаил Хардиков. - За 9 месяцев чистая прибыль увеличилась на 80% (!) и составила $1,6 млрд. После многолетнего маловодья востановились прежние уровни воды. В настоящее время уровень воды в озере Байкал - 457 метров, и это максимальная отметка, выше которой уходить нельзя.

По словам Михаила Хардикова, это позволило увеличить выработку электроэнергии на ГЭС - за 9 месяцев она выросла на 3% и составила около 43 млрд кВт/ч.

- Это позитивные изменения, - отметил наш собеседник. - Кроме того, по выработке тепловой энергии мы также не сбавляем обороты: за 9 месяцев произвели 18,4 млн Гкал. Для нас важно, чтобы потребление тепловой энергии сохранялось на прежнем уровне.

В студии обсудили и результаты реализации инвестпрограмм. Так, продолжается проект «Новая энергия», направленный на модернизацию гидроэлектростанций En+ Group, которых у компании четыре (в Красноярске, Иркутске, Братске и Усть-Илимске). В 2018 году в рамках проекта установили два новых рабочих колеса на Красноярской ГЭС. Вес каждого из них превышает 240 тонн!

Фото: архив компании

- Это действительно масштабный проект, - отметил Михаила Хардиков. - Он позволит при том же самом объеме воды с 2022 года увеличить выработку экологически чистой электроэнергии на 1,9 млрд кВт/ч в год и снизить выбросы парниковых газов угольных ТЭЦ по группе на 2,3 млн тонн в год, что благоприятно отразится на экологической обстановке в сибирских регионах. Сейчас продолжается замена оборудования на Братской и Усть-Илимской ГЭС. В следующем году начнется модернизация Иркутской ГЭС.

Касаясь деятельности угольных активов компании на территории Восточной Сибири, Михаил Хардиков отметил:

- Компания «Востсибуголь» отработала очень успешно. Уже в ноябре на двух участках был выполнен годовой план добычи угля. В этом году были выиграны конкурсы на разработку новых месторождений - Вознесенского в Черемховском районе и Мугунского в Тулунском районе. На первом мы будем добывать сырье для экспорта в страны Азии, на втором - для обеспечения собственных станций «Иркутскэнерго» качественным углем.

А компания «Иркутскэнерго» объявила конкурс на привлечение энергоемких производств на участок со свободной мощностью 14,8 МВт. По словам Хардикова, для группы это перспективное и важное направление. - В 2017 году En+ Group первой среди энергокомпаний Сибири открыла коммерческий модульный центр обработки данных «Облака Сибири», - рассказал он. - В перспективе, учитывая высокий спрос в регионе, мы рассматриваем возможность создания сети подобных центров.

Социалку не бросили

En+ Group уделяет огромное внимание и социальным проектам. Ежегодно на эти цели в Иркутской области компания направляет более 300 млн рублей. Волонтерство, спорт, образование, забота об окружающей среде - приоритетные направления в работе.

- Мы считаем себя социально ориентированной компанией, - продолжил Михаил Хардиков. - И мы не урезаем бюджет на общественно значимые дела - он остается на уровне прошлых лет.

Почему же в нестабильные времена En+ Group продолжает вкладывать немалые средства в реализацию своей социальной политики?

- Нельзя думать только о краткосрочной выживаемости, - подчеркнул руководитель «ЕвроСибЭнерго». - Мы старается мыслить глобально. Трудные времена рано или поздно пройдут, а социальная обстановка очень важна. Наш бизнес нацелен на долгосрочное стабильное устойчивое развитие во всех регионах присутствия. Поэтому мы продолжим инвестировать в социальные программы на уровне предыдущих лет.

У компании есть несколько ключевых направлений социальной политики.

Во-первых, это экология. Так, с 2011 года реализуется комплексная программа по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий под общим брендом «360». В ее мероприятиях за эти годы приняли участие более 140 тыс. человек по всей стране.

Во-вторых, образование. Здесь компания поддерживает как программы для школьников, так и для более старших возрастов. К примеру, главный сибирский технологический фестиваль «РобоСиб» (в этом году в нем приняли участие около 800 ребят, а соревнования впервые проходили не только по робототехнике, но и по профмастерству) собирает тех, кто уже в школе принял решение стать инженером. Для студентов и молодых специалистов есть другие программы - совместные с иркутскими вузами.

- У нас уже 10 лет существует корпоративный учебно-исследовательский центр (КУИЦ) при ИрНИТУ, есть также филиал в Братске. Мы, в том числе, оплачиваем обучение студентов с условием, что после окончания вуза они придут к нам работать, - отмечает Михаил Хардиков. - Например, остро стоит проблема кадров в Братске, Усть-Илимске, Железногорске-Илимском. Мы заинтересованы в том, чтобы выпускники ехали в эти города и помогали нам решать производственные задачи. Мы всячески поддерживаем специалистов, в том числе решаем жилищные вопросы, обеспечиваем карьерным ростом и т. д.

Еще одно направление, которое активно поддерживает En+ Group, - спорт. Так, компания оказывает финансовую поддержку ХК «Байкал-Энергия» - 98% бюджета команды формируется за счет средств нашей компании.

Другой массовый проект, созданный в 2016 году по инициативе Олега Дерипаски, называется «На лыжи!». Он направлен на развитие и популяризацию этого зимнего вида спорта. Только что в рамках проекта в Ангарске был открыт обновленный лыжно-биатлонный комплекс, на модернизацию которого компания направила около 26,5 млн рублей.

Еще один замечательный проект группы – «Библиотека «Добрый свет». Проект предполагает издание книг сибирских авторов. Реализуется совместно с Иркутским отделением Российского детского фонда. Книги направляются как в библиотеки Приангарья, так и в другие регионы присутствия компании. Уже в начале следующего года выйдет очередной, 10-й том, собравший сказки о Сибири.

- В 2019 году мы рассчитываем на стабильную работу, - подчеркнул гендиректор «ЕвроСибЭнерго» Михаил Хардиков. - Также для нас главное - выполнять социальные обязательства перед работниками, развивать наш персонал. Энергетика - это в первую очередь надежность, и мы продолжим к ней стремиться. Накануне праздников хочется пожелать коллегам успешного прохождения осенне-зимнего периода, а всем потребителям наших услуг - света и тепла в ваших домах, уюта, комфорта и всего самого наилучшего!

ЦИФРЫ

$1,6 млрд составила чистая прибыль En+ Group за 9 месяцев 2018 года.

300 млн рублей направляет компания на социальные проекты ежегодно.

2,3 млн тонн в год - на столько сократятся выбросы ТЭЦ после реализации проекта «Новая энергия».

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем энергетика и наступающим Новым годом! Энергетика - базовая и стабильная отрасль, надежная опора экономики, основа решения социальных проблем, важнейший фактор межрегионального взаимодействия. Все знают, насколько важна наша работа: без труда энергетиков невозможны ни развитие экономики, ни уют и тепло в домах. Надежное и бесперебойное энергоснабжение - результат работы большой, слаженной команды, настоящих профессионалов своего дела. Хочу поблагодарить вас за ежедневный труд, ответственность, верность трудовым традициям и преданность избранному делу.

В наступающем году желаю доброго здоровья, благополучия, реализации намеченных планов, новых достижений и успешной профессиональной деятельности!

Михаил Хардиков, генеральный директор «ЕвроСибЭнерго».