Стоматология diclinic.ru в Иркутске: сколько будет стоить «вставить новый зуб»

Отсутствие даже одного зуба – проблема, которую никак нельзя игнорировать. Это не просто косметический недостаток, способный основательно испортить внешность, но и реальная угроза, способная вызвать проблемы с пищеварительной системой (ведь без нормально функционирующего зубного ряда не будет нормального пережевывания пищи!). Кроме того, отсутствие зубов в зубном ряду чревато постепенной атрофией челюстной кости – а значит, будет развиваться асимметрия лица, мимические морщины станут более выраженными, пострадают и височно-нижнечелюстные суставы (а это уже – одна из причин возникновения головных болей и не только!).

Так что сомнений нет – отсутствующий зуб необходимо восстановить незамедлительно. Все стоматологические клиники Иркутска предлагают свои услуги в данном вопросе – и что интересно, разброс цен на эти услуги просто поразительный. На что стоит обращать внимание, и сколько же все-таки будет стоить «вставить новый зуб»?

Установить искусственный зуб (коронка на имплантате) или восстановить собственный?

Прежде всего – устанавливать искусственный зуб нужно далеко не всегда. Современная стоматологическая практика имеет большой набор способов реставрации, но только в хорошей клинике вам обязательно постараются сохранить собственный зуб. Сразу учтите, что такое восстановительное лечение, хоть оно и не слишком дешево, обойдется все же в разы дешевле имплантации.

Если зуб разрушен значительно, но корень данного зуба состоятелен и в периапикальной области нет необратимых патологических изменений, ответственный врач-стоматолог обязательно предложит восстановление. Частым решением будет использование культевых вкладок или штифтов, укрепляющих корень. На них впоследствии устанавливается искусственная коронка, полностью повторяющая форму разрушенного зуба. Именно такое лечение предлагают врачи в «DI-clinic».

Стоимость такого восстановления будет складываться из стоимости терапевтического (эндодонтического) лечения, стоимости вкладки/штифта, коронки и работы ортопеда. Коронки из диоксида циркония обходятся дороже привычных металлокерамических коронок. Однако и срок службы у них существенно дольше, а прочность – выше. Цена одной металлокерамической коронки начинается от 10 тысяч руб., стоимость коронки из диоксида циркония – от 28 тысяч руб.

Названные цифры – средние по состоянию на сегодняшний день. Хочется отметить, что заманчивые предложения более низких цен оказываются, мягко говоря, лукавством. Или, что еще хуже, под видом качественных материалов вам продадут откровенную подделку. Подозрительно недорогие стоматологические материалы плохи не только своей – они очень часто служат причиной развития серьезных осложнений.

Врачам клиники «DI-clinic» периодически приходится сталкиваться с последствиями такого эконом-лечения и ликвидировать их. По итогу, пациенты, стремящиеся сэкономить любой ценой, теряют значительно больше – время, здоровье, деньги.

Фото: «DI-clinic»

Имплантация Зубов – решение проблемы раз и навсегда

Установка имплантата – оптимальный выбор в случае отсутствия одного зуба или нескольких. Протезирование с опорой на имплантаты позволяет добиться превосходного сочетания эстетики и функции. Крайне важно, что имплантация дает возможность избежать атрофии костной ткани, которая неизбежно возникает при любом ином виде протезирования.

Дентальный имплантат состоит из двух частей: вкручиваемый в челюстную кость стержень и наддесневая структура – переходник (абатмент) с устанавливаемой на него искусственной коронкой. Стоимость самого имплантата будет напрямую зависеть от качества материала: обычно это титановый сплав, причем чем выше содержание титана, тем меньше риск, что имплантат вызовет реакцию отторжения у организма. В стоматологии «DI-clinic» пациенту обязательно предложат выбор имплант-систем проверенного качества, но при этом различных по цене – от более бюджетных (производства Южная Корея, Израиль) до Премиум-вариантов (Швейцария, Швеция). В любом случае, стоимость качественного имплантата не может быть ниже 20 тысяч руб.

Итоговая стоимость имплантации зубов будет определяться отнюдь не только одной стоимостью самого имплантата. При имплантации важно состояние кости челюсти – в случае, если зуб отсутствует достаточно долго, кость атрофируется. Тогда необходимо проведение операции – остеопластики (восстановления объема костной ткани) – оценить сложность, объем и стоимость работы можно только индивидуально для каждого случая.

Коронка, устанавливаемая на имплантат, может быть изготовлена из металлокерамики (что дешевле) или современных высокопрочных керамических материалов. Именно цельнокерамические коронки абсолютно идентичны натуральным зубным тканям и выглядят максимально естественно в течение долгих десятилетий.

Волнующий вопрос – стоимость имплантации. Некоторые клиники города привлекают пациентов заманчиво низкими ценами. В действительности же они просто максимально экономят, стремясь снизить итоговую цену до минимума. Нужна ли вам такая экономия и реальный риск получить за свои деньги ряд осложнений?

Фото: «DI-clinic»

Полное отсутствие зубов: как решается проблема?

В «DI-clinic» могут помочь даже пациентам с полной адентией (утратой всех зубов на челюсти). Надо сказать, что далеко не в каждой стоматологической клинике Иркутска могут предложить таким пациентам что-то, кроме съемных протезов из пластмассы. Даже современные нейлоновые протезы все-таки ощутимо снижают качество жизни. При этом полный съемные протез на верхнюю/нижнюю челюсть отнюдь не самый дешевый – цены колеблются от 20 до 60 тысяч руб.!

В «DI-clinic» – стоматология Иркутск, вам предложат установку несъемных мостовидных конструкций, которые будут фиксироваться на имплантатах. Установка одного имплантата обойдется в сумму около 50 тысяч руб., сам мостовидный протез будет несколько дороже, то есть в целом сумма будет значительней, чем при выборе съемного протеза – однако и качество жизни не сравнить!

Как и когда определяется стоимость лечения?

В «DI-clinic» - стоматология Иркутск, каждый пациент получает на руки подробный план лечения, составляемый врачом совместно с пациентом. Точнее - в составлении плана лечения принимают участие все специалисты, помощь которых пациенту будет необходима. Составляется не просто план, но и его финансовая детализация - все будет максимально подробно продемонстрировано по суммам, этапам лечения и срокам. Такая "финансовая прозрачность" - один из принципов работы клиники. Пациенты «DI-clinic» не встретятся с неожиданными платежами и суммами на лечение, которые в несколько раз вдруг увеличатся от первоначально объявленной.

Более того - лечащий врач «DI-clinic» всегда предложит ряд альтернативных вариантов, среди которых можно выбрать оптимальный и по качеству, и по стоимости.

Абстрактно же ответить на вопрос "сколько стоит «вставить новый зуб»" - невозможно. У каждого пациента - своя проблема, свои показания и противопоказания к определенному типу протезирования. Залогом того, что вы не потратите свои деньги зря, будет обращение к опытным специалистам и в клинику с безупречной репутацией.

Фото: «DI-clinic»

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