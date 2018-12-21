2018-12-21T13:44:25+03:00
Происшествия

Ангарский маньяк Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока, обжаловал приговор

Экс-милиционера обвинили в убийстве 78 человек, а он решил «отвоевать» себе пенсию МВД [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ангарский маньяк Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока, обжаловал приговорАнгарский маньяк Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока, обжаловал приговорФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Самый кровавый маньяк России, экс-милиционер из Ангарска Михаил Попков, которого 10 декабря приговорили ко второму пожизненному сроку за убийство 78 человек, как и обещал, обжаловал приговор. Он подал в суд на то, что его лишили звания младшего лейтенанта и, соответственно, пенсии по выслуге лет.

- Его апелляционная жалоба поступила в суд 20 декабря, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда. –Теперь рассматривать ее будет Верховный суд.

Напомним, извергорудовал в Иркутской области с 1992 по 2010 год, насилуя и убивая женщин в возрасте от 18 до 50 лет. Маньяк караулил их поздними вечерами на остановках, вблизи ресторанов и кафе, предлагал подбросить до дому. После чего увозил в лес и жестоко убивал. Каков был его мотив? В материалах дела, которое состоит из 322 томов, говорится о том, что убивал душегубв основном женщин, которые не отказывались сесть к нему в машину, выпить и покататься. Однако во всех без исключения случаях Попков испытывал удовлетворение, измываясь над женщинами. Есть жертвы, которым он причинил 145, 170… ножевых ранений. При этом он наслаждался, вводя в тела еще живых людей отвертку на полсантиметра, и смотрел, как они корчатся от боли, моля о пощаде.

Душегуб во время объявления приговора Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Душегуб во время объявления приговораФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Поймать маньяка удалось в 2012-ом году благодаря экспертизе ДНК. В январе 2015 года экс-милиционер был приговорен к пожизненному лишению свободы за 22 убийства. Но в колонию для пожизненно осужденных он так и не отправился, так как начал признаваться в новых зверствах.После этого полицейским и следователям удалось раскрыть еще 60 эпизодов преступлений.

- Обжаловать приговор Попков решил из-за того, что его лишили звания младшего лейтенанта и пенсии в 24 тысячи рублей, - объяснял старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Иркутской области Александр Шкинев. – Он полагал, что из-за сотрудничества со следствием и признательных показаний этого не произойдет.

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