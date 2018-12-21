Ангарский маньяк Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока, обжаловал приговор

Самый кровавый маньяк России, экс-милиционер из Ангарска Михаил Попков, которого 10 декабря приговорили ко второму пожизненному сроку за убийство 78 человек, как и обещал, обжаловал приговор. Он подал в суд на то, что его лишили звания младшего лейтенанта и, соответственно, пенсии по выслуге лет.

- Его апелляционная жалоба поступила в суд 20 декабря, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда. –Теперь рассматривать ее будет Верховный суд.

Напомним, извергорудовал в Иркутской области с 1992 по 2010 год, насилуя и убивая женщин в возрасте от 18 до 50 лет. Маньяк караулил их поздними вечерами на остановках, вблизи ресторанов и кафе, предлагал подбросить до дому. После чего увозил в лес и жестоко убивал. Каков был его мотив? В материалах дела, которое состоит из 322 томов, говорится о том, что убивал душегубв основном женщин, которые не отказывались сесть к нему в машину, выпить и покататься. Однако во всех без исключения случаях Попков испытывал удовлетворение, измываясь над женщинами. Есть жертвы, которым он причинил 145, 170… ножевых ранений. При этом он наслаждался, вводя в тела еще живых людей отвертку на полсантиметра, и смотрел, как они корчатся от боли, моля о пощаде.

Душегуб во время объявления приговораФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Поймать маньяка удалось в 2012-ом году благодаря экспертизе ДНК. В январе 2015 года экс-милиционер был приговорен к пожизненному лишению свободы за 22 убийства. Но в колонию для пожизненно осужденных он так и не отправился, так как начал признаваться в новых зверствах.После этого полицейским и следователям удалось раскрыть еще 60 эпизодов преступлений.

- Обжаловать приговор Попков решил из-за того, что его лишили звания младшего лейтенанта и пенсии в 24 тысячи рублей, - объяснял старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Иркутской области Александр Шкинев. – Он полагал, что из-за сотрудничества со следствием и признательных показаний этого не произойдет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Второе пожизненное: cуд вынес приговор ангарскому маньяку Попкову, убившему 81 женщину

Экс-милиционер остался верен себе – хладнокровен и сдержан. Только характерный оскал - «улыбка» - выдает жестокость хищника (Подробности)

От последнего слова убийца 81 человека отказался

В 322 томах уголовного дела - трагедии 59 жертв самого кровавого маньяка современности. В областной суд дело поступило в середине декабря 2017 года. (Подробности)

Сибиряк, отсидевший срок за ангарского маньяка Попкова: У меня выбивали показания электрошокером

«Комсомолка» разыскала человека, который 10 лет назад обвинялся в убийствах, совершенных маньяком Попковым. Его задержали в 2007-м - в то время, когда истинный убийца разгуливал на свободе и продолжал убивать. (Подробности)

Ангарский маньяк Попков: сериал об убийце покажут на федеральном канале

Ангарск. 1990-е. В городе происходят убийства женщин, истерзанные тела жертв находят у трасс, на территориях промышленных предприятий, в лесах и парках. За дело берется опытный следователь. Ему предстоит найти и задержать маньяка. С этого начинается сюжет сериала, над которым сейчас работают столичные киношники. Рабочее название ленты – «Ангарск». (Подробности)