2018-12-27T15:06:34+03:00
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Школьник из Шелехова Леша Гаврись о поездке на кремлевскую елку: Я в первый раз увидел касаток и морских львов!

Всего 39 ребят из Приангарья побывали в Москве на главном новогоднем представлении страны
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Школьник из Шелехова Леша Гаврись о поездке на кремлевскую елку: Я в первый раз увидел касаток и морских львов!Школьник из Шелехова Леша Гаврись о поездке на кремлевскую елку: Я в первый раз увидел касаток и морских львов!
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Попасть на главную елку страны – Кремлевскую - мечта каждого ребенка. Ведь это самое волшебное представление! Необыкновенная сказка, Дед Мороз, Снегурочка, прогулки по Красной площади и, конечно, катание на катке… Ну мечта же! И она сбылась для 39 школьников Приангарья. Ребята – самые-самые лучшие ученики - увидели все это вживую. Один из счастливчиков - 8-летний Алексей Гаврись из Шелехова.

Гаврись Алексей в Москве.

Гаврись Алексей в Москве.

- Сын в таком восторге, словами не описать! - рассказывает мама мальчика Раиса Гаврись. – Обычно, когда путешествует без меня, постоянно звонит, скучает, все рассказывает, а тут у него нет даже времени немного со мной толком поговорить. Говорит: «Мама, давай потом, у меня насыщенная программа» (смеется).

Почему именно Леша вытянул счастливый билет в Москву? Мальчишка – круглый отличник, призер состязаний по легкой атлетике, увлекается бумажным моделированием и компьютерной графикой. Для знаковой поездки Гавриси специально сшили сыну костюм Ивана Царевича, в котором он и пошел на главную елку страны.

- Это было самое красивое театральное представление, которое я видел, - поделился впечатлениями сам Леша. – Нам подарили два подарка с конфетами. А еще мы были в Москвариуме, мне заполнилось выступление дельфинов, касаток и морских львов. И даже покормил рыбок.

Ребята пробыли в Москве три дня. За это время успели посмотреть шоу в Москвариуме, побывали в Кремле на спектакле и съездили в экспериментарий.

- Я и не знала, что Кремлевский дворец такой огромный, - рассказывает другая счастливица, 12-летняя Полина Бердникова из Братска. – Перед началом представления на каждом этаже нас развлекали аниматоры. У них такие фантастические костюмы, будто герои сказок ожили в реальности. Очень жалко, что наше путешествие закончилось, даже не хочется возвращаться домой.

Полина Бердникова в Москве.

Полина Бердникова в Москве.

В Иркутск ребятишки прилетели сегодня. Команду самых-самых в аэропорту другие пассажиры не смогли не заметить. Да и в Москве тоже! Школьники из Сибири везде и всюду выделялись из толпы. Чем? Яркой формой! Для этой поездки для них специально сшили пуховики, шарфы и шапки с надписью «Иркутская область».

- Нам эти вещи подарили, - рассказывают счастливые школяры. – Теперь всегда будем их носить!

Школьник из Шелехова Леша Гаврись о поездке на кремлевскую елку: Я в первый раз увидел касаток и морских львов!.Предоставлено "КП"

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