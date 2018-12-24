Михаил Кощеев: Все чаще диагностируем туберкулез у вполне благополучных людей

В последние годы туберкулез в Иркутской области отступает. За 2017 год показатели заболеваемости снизились на 10,9%, за 11 месяцев этого года еще на 12,3% и достигли уровня в 84 больных на 100 тысяч населения. Это по-прежнему почти в два раза выше, чем в среднем по стране (по России показатель 48), и практически равно таким же данным по Сибири в целом. Эпидемия начала отступать. И вдруг предупреждение о том, что надо быть внимательными к своему здоровью с точки зрения опасности туберкулеза вполне благополучным людям. Почему?

- Потому что мы с вами не живем в вакууме, - говорит главный врач Иркутской туберкулезной больницы Михаил Кощеев. - Да, социальный портрет больного туберкулезом в регионе совсем другой: это в основном мужчины, у которых нет постоянной работы и которые годами не ходят к врачу. Но недавно мы провели исследование, изучив данные о 400 пациентах, которым поставлен диагноз недавно, и получили данные, кои не могут не заставить беспокоиться каждого. Эти люди вполне благополучны, имеют прописку в городе и области, работу, полис ОМС. Так или иначе каждый периодически бывал у врача. Около 70% страдают хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, почечной недостаточностью, болезнью мочеполовой системы... Мы должны понимать, что туберкулез касается каждого!

Да, это так. Как бы мы хотели в это не верить, в организме практически каждого из нас уже живет микобактерия туберкулеза. В России, по официальным данным, около 90% населения поражено ею. Эта бактерия может никак не проявлять себя, и тогда человек проживет всю жизнь, не причиняя никакого вреда ни себе, ни окружающим. Но тяжелые хронические болезни, стресс, плохое питание и контакт с больным приводят к тому, что иммунная система уже не справляется, и тогда болезнь переходит в агрессивную, активную фазу.

- В этом году 60% заболевших обнаружили при профосмотре, еще 31% пришли к врачу с жалобой на кашель, - продолжает Михаил Кощеев. - Всех лечим. Сегодняшняя медицина в силах справиться с палочкой Коха, есть хорошие медикаменты и грамотные специалисты.

- Пока приходится сталкиваться с тем, что пациенты бывают недовольны размещением, условиями быта в больницах, - продолжает Михаил Кощеев. - Людей можно понять: находиться в стационарах приходится по полгода, коек не хватает. Но даже если вы заболели, не отступайте перед трудностями! Сегодня туберкулез вполне излечим. А правильное применение современных препаратов дает положительные результаты.

Условия для того, чтобы пациенты не избегали нахождения в стационарах, создаются. Активно идет ремонт в Усольском, Братском, Усть-Илимском, Ангарском филиалах, в Саянске. Скоро, рассчитывают врачи, может появиться новый корпус в Иркутске. Не только фтизиатры, но и пациенты ждут нового здания больницы.

Стоит еще раз напомнить об успехах в борьбе с болезнью. А они очевидны. Еще 3 - 4 года назад медики ставили ежегодно диагноз «туберкулез» 3,5 тысячам новых больных, тогда как сейчас 1,8 тысячи. Фтизиатры особо отмечают такой показатель, как распространенность болезни. В Иркутской области он также снижается - с начала года на 10%. А это говорит о том, что количество выздоровевших больше числа тех, кто попал под наблюдение в связи с болезнью.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 108,3 в 2016 году до 96,5 в 2017-м - на 100 тысяч населения снизился показатель общей заболеваемости туберкулезом в регионе. За 10 месяцев этого года он еще снизился и сейчас составляет 84,6 на 100 тысяч населения.

Смертность от туберкулеза в 2017 году снизилась на 18,1% по сравнению с 2016-м и составила 16,7 на 100 тысяч. За 10 месяцев 2018-го этот показатель еще снизился - до 13,4.

КОНКРЕТНО

В 2018 году за счет средств федерального бюджета для нужд здравоохранения Иркутской области приобретены дорогостоящие противотуберкулезные препараты на сумму 83,9 млн рублей.

Приобретено диагностических и расходных материалов для лабораторий на сумму 37,1 млн рублей, в том числе из федерального - 29,3 млн и из областного - 7,8 млн рублей.

В 2018-м за счет средств областного бюджета в рамках программы «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 гг. выделено:

- на приобретение медицинского оборудования - 5,3 млн рублей;

- на проведение текущего и капитального ремонтов - 96,5 млн руб.

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