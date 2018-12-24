Четыре банды бутлегеров: задержаны 19 человек, которые изготовили 100 тонн паленого алкоголя в Иркутской области

Крупный канал поставки паленого алкоголя на прилавки магазинов Иркутской области прикрыли полицейские. В этот раз действовали сразу 4 банты бутлегеров. В общей сложности изготовлением и поставкой фальсификата занимались 19 человек в городах Иркутск, Шелехов, Слюдянка и Усолье-Сибирское.

Схема стара как мир. Злоумышленники закупали спирт и прочие «ингредиенты», а потом разливали их в тару. Наклеивали этикетки, подделывали марки и сбывали алкоголь в магазины и кафе. Вероятно, здесь у злоумышленников были давно налажены контакты сбыта…

- Из незаконного оборота изъято свыше 100 тысяч литров фальсифицированного алкоголя, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Суррогат хранили на складах. Готовенькие для отправки в продажу партии и изъяли оперативники.

- Проведено 60 обысков, установлены предполагаемые лидеры и активные участники организованных групп, - добавила Волк.

Сейчас подозреваемые находятся под следствием. Им грозит наказание сразу по трем статьям. За производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт продукции без маркировки, незаконный оборот этилового спирта, изготовление и сбыт поддельных акцизных марок.

А в это время в Иркутске осудили двух изготовителей смертельного «Боярышника». Напомним, в конце 2016-го года от отравы погибли десятки человек. По версии следствия, два иркутянина купили на черном рынке более 300 литров метанола, развели его водой и разлили по бутылкам. Эксперты выяснили, что содержание метилового спирта превышало нормы от 50 до 105 раз.

Организатора преступного бизнеса приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его помощника - к 2 годам.